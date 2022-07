2022. májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene 11,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Májusban az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,0, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 9,5, az üzemanyag-kiskereskedelemben 37,5%-kal emelkedett az előző év azonos időszakihoz viszonyítva.

Az üzemanyagoknál látható hatalmas növekedés többek között azzal magyarázható, hogy májusban még rengeteg külföldi (főleg a határ menti országokból érkezők) tankolt Magyarországon a hatósági ár miatt (480 Ft/liter). Május végén élesítették ugyebár a szabályt, miszerint a külföldi rendszámos autók kizárólag piaci áron tankolhatnak nálunk. Jelenleg 480-ért tankolhatnak a hazai rendszámmal és forgalmival rendelkező autósok, miután a magyar kormány október 1-ig meghosszabbította az üzemanyagok árára vonatkozó hatósági szabályozást. A nagy kúthálózatok azóta tankolási limitet vezettek be, kannába pedig csak piaci áron, vagy egyáltalán nem lehet tankolni.

A töltőállomások üzemeltetőin továbbra is óriási a nyomás. Bujdos Eszter (a Holtankoljak ügyvezetője és tulajdonosa) szerint rengeteg kút nem fogja igénybe venni a literenként 20 forintos támogatást a kormánytól, hiszen az csak akkor jár, ha vállalják a kút zavartalan üzemeltetését akkor is, ha az egyáltalán nem éri már meg nekik. Az igazi dömping a kutakon júliusban indul be, a vendégmunkások tranzitjával és az aratásokkal.