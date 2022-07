Az idén hét hétvégét rendeznek az egyik legrangosabb és legnagyobb múlttal rendelkező európai GT-bajnokságban, az International GT Open már-már a hagyományoknak megfelelően tér vissza a Hungaroringre július 9-én és 10-én. A magyarországi a sorozat negyedik állomása lesz Spa után, összesen hat széria versenyzői állnak majd rajthoz. Ahogy megszokhattuk, a programban a túra- és formaautók mellett márkakupás küzdelmek is lesznek.

Az International GT Open és a GT Cup mezőnyében a legváltozatosabb GT3-as és GT4-es versenyautók szerepelnek Aston Martinokkal, Ferrarikkal, Lamborghinikkel, McLarenekkel és Mercedesekkel – a teljesség igénye nélkül. A GT Cup mezőnyében ezúttal ráadásul magyar induló is lesz a talán legtapasztaltabb magyar túraautó-versenyzőnek számító Walter Csaba személyében, aki már több kategóriagyőzelmet is aratott a nürburgringi 24 óráson.

A szebbnél szebb túraautók mellett formaautók is érkeznek szép számmal: ismét visszatér az új generáció számára tanulási lehetőséget biztosító Euroformula Open, amelyhez csatlakozik a profik és amatőrök számára egyaránt nyitott Formula Regional is. A márkakupás betétfutamokon szintén lesznek hazai indulók: a Clio Cup Europe-ban Tim Gáborral találkozhatunk, valamint a Swift Cup Europe magyar bajnoki mezőnye is rajthoz áll, többek között Bucsi Attilával.

A nézők szombaton és vasárnap ülhetnek fel a lelátókra, de a paddockban, testközelből is meg lehet majd nézni az autókat. A lelátókra és a paddockba is belépést biztosító kombinált jegyek 3500 forintért vásárolhatók meg (limitált darabszámban), a lelátókra 2500 forintért lehet jegyet váltani. A jegyeket elővételben a GPticketshopnál lehet megvásárolni, de a helyszínen is lesz jegyértékesítés: 1500 forintos paddock-kiegészítőt csak itt lehet majd vásárolni, szintén limitált darabszámban. A belépés 12 év alatt felnőtt kísérővel ingyenes.