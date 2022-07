Az olasz kormány jelenleg tárgyalásokat folytat az Európai Unióval, hogy megvédje a hazai sportautógyártókat a belső égésű motorok tilalmától. Bár Róma elvben támogatja az uniós tervet, a szupersportkocsik „piaci résével” kivételezés még nem döntené romba a klímaterveket. Roberto Cingolani olasz környezetvédelmi miniszter elmondta, hogy folyamatban vannak az EU Bizottságával folytatott megbeszélések arról, hogy miként lehetne alkalmazni az új szabályokat a „csúcskategóriás autógyártókra”, melyek sokkal kevesebb járművet – a teljes piac töredékét – adnak el, mint a hagyományos gyártók. A Ferrari például 2020-ban körülbelül 9100 modellt adott el, míg a Lamborghini nagyságrendileg 7400-at – emeli ki a miniszter, hozzátéve, hogy ez nem jelent problémát.

Az EU teljes, 2035-től bevezetni kívánt tilalma a belső égésű motorokra egyelőre még nem léphetett életbe, ugyanis a tagállamok jóváhagyására is szükség van – ez a folyamat várhatóan két évet vesz igénybe, és az egyes nemzetek kompromisszumos javaslatokat tesznek majd. Franciaország például azt szeretné, hogy a hibrid járművek hosszabb ideig maradjanak forgalomban. Az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) elnöke, aki egyben a BMW vezérigazgatója, Oliver Zipse is azt mondta, hogy támogatják az olasz erőfeszítéseket, tekintettel a szuperautó-gyártók „különleges helyzetére”. „A nagyon kis gyártók esetében, amelyek alig játszanak szerepet a teljes kibocsátási képben, jó érvek szólnak amellett, hogy fontolóra vegyék ezeket a mentességeket.”

Oliver Blume, a Porsche főnöke viszont hibának tartja a kis sportautógyártók esetleges mentesítését. Szerinte ugyanis a villanyautók „verhetetlenek lesznek az elkövetkező évtizedben”, hozzátéve, hogy a „szén-dioxid-mentesítés globális kérdés, és mindenkinek ki kell vennie a részét belőle”. Kérdés persze, hogy mit értünk sportautók alatt, ugyanis többen a tömeggyártók ernyője alatt működnek, és sok esetben már a hagyományos területeket is elhagyták: az eladások és végső soron természetesen a profit érdekében SUV-kat mutattak be. Aggódni azonban akkor sem kell, ha könyörtelenül vonatkoztatják a tiltást rájuk is, ugyanis már most is láthatjuk, hogy csodás megoldások születnek teljesen elektromos hajtással is – igazi szupersportautók.

Legutóbbi ilyen – sokkal több mint – kísérlet a német Weismann sportkocsigyártó visszatérése a Project Thunderball-lel. Első teljesen első elektromos autójuk a klasszikus receptet követi: brutál teljesítmény (680 lóerő) a „régieket” idéző külsővel. Erről részletesebben a legújabb, már megjelent Sport Auto magazinban olvashatnak sok másik, elektromos és belső égésű motorral hajtott csoda mellett. Itt van például a 150 darabos limitált szériájú Battista, mely az Automobili Pininfarina első terméke. Egy 2,4 millió euró értékű hiper-GT, amelynek minden kerekét külön villanymotor hajtja – összesen 1904 lóerő teljesítménnyel.

Nemrégiben tizenöt darab Lamborghini Aventador LP 780-4 veszett oda, amikor kigyulladt, és elsüllyedt az őket szállító Felicity Ace hajó. Hamarosan az olasz sportkocsigyártó 6,5 literes V12-es szívómotorja is eltűnik a történelem süllyesztőjében. De még előtte alaposan megvizsgálták a lap munkatársai. Képtelen volt lejjebb adni az AMG: valaha gyártott legnagyobb teljesítményű autója lett az új plug-in hibrid, a GT 63 S E-Performance. Nem az a lényeg, hány kilométert tud megtenni csak villanymotorral, hanem hogy mit művel, ha rendesen odalépnek neki!

Célszerű nyomatékelosztási segédeszközből mára valóságos menetdinamikai élményforrássá lépett elő az összkerékhajtás. Még arra is megérett, hogy beköltözzön a hátsókerék-hajtású autók netovábbjának számító BMW M4-be. Nagyító alatt az összkerekes bajor kupé, valamint a legvadabb Porsche Carrera és az erőben bővelkedő Jaguar F-Type R – egy összehasonlító tesztben. Luca Betti raliversenyző és cége, a Kimera 505 lóerős sportszörnyeteget készít a Lanca Beta Montecarlo még fellelhető példányaiból. Első tapasztalatok a magazinban. Általában feltétlen elismeréssel szoktak írni a Ford Fiesta ST menettulajdonságairól. A belőle kifejlesztett, még sportosabb Edition modellváltozattal azonban kivételt kellett tenniük, ugyanis elsőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Téved, aki azt hiszi, hogy csak valamilyen nagy teljesítményű német vagy olasz sportkocsival lehet élvezeteset autózni a Nordschleifén. A Sport Auto egyik legfrissebb tesztjében szereplő dél-koreai autó is ugyanolyan jól megfelel e célra: megvizsgálták, miben tud többet elődjénél a Hyundai i30 N Performance felfrissített változata. Igazi különlegesség ez a teszt, ugyanis mindig is üde színfoltjai voltak a 24 órás Nürburgring-versenynek a többinél gyengébb és lassabb versenyautók. Egy izgalmas pályateszten a 2021. évi futam sereghajtója és az összesített győztes adott találkát egymásnak a Sport Autóban: Manthey Racing legendás Porsche 911 GT3 R versenyautója vs. Ollis Garage színeiben rajthoz állt, sereghajtó Dacia Logan.

