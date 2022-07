A magyar kormány október 31-ig meghosszabbította az üzemanyagok hatósági árát, azaz 480-ért tankolhatnak a hazai rendszámmal és forgalmival rendelkező autósok, a Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke szerint azonban ebben a hónapban derül majd ki, hogy valóban tartható-e addig a hatósági ár. Egri Gábor az RTL reggeli műsorának nyilatkozott.

A szakember arról beszélt többek között, hogy a magyar helyzetet az is súlyosbítja, hogy a hatósági áras üzemanyagot kizárólag a Mol százhalombattai finomítója termeli ki, ezért is van korlátozva szerinte a megvásárolható mennyiség. Jelenleg a Mol kutakon országszerte 50 liter a tankolási limit és kannába kizárólag piaci áron lehet tankolni. Sőt Egri még azt is hozzátette, hogy még rosszabbul állnánk, ha az orosz-ukrán háború miatt nem esett volna vissza a legtöbb országban a fogyasztás. Szerinte október 1-ig naponta egyre több több benzinkút fog bezárni Magyarországon, amíg a hatósági ár marad.

“A százhalombattai üzemanyag-finomító a végsebességén működik, és egy váratlan technikai probléma esetén nincs más alternatíva a hatósági áras üzemanyag kitermelésére. Ha ott beüt a krach, akkor vége. Van egy 90 napos üzemanyagkészlete az országnak és utána kész, annyi. Bicikli, szamár, ló, ez kerülhet elő” – mondta a szövetség elnöke.

A júliusi szerinte sorsdöntő lesz, hiszen ekkor a legnagyobb az üzemanyagfogyasztás a turizmus, a hazautazó vendégmunkások és a mezőgazdasági munkák miatt. Így ekkor derül majd ki, hogy fenntartható-e októberig a 480-as ár.

A szakértő addig is azt tanácsolja: “Spóroljunk!”