Még brutálisabb lett a Ferrari hibridje

Alapjáraton sem mondható gyengének a Ferrari plug-in hibrid sportautója, az SF90 Stradale, tekintve, hogy a 4,8 literes, ikerturbós V8-as motor – némi elektromos rásegítéssel – 1000 lóerős teljesítményre képes.

A Novitec tuningcég azonban látott még fantáziát az olasz sportkupéban, amiből végül 1109 lóerőt sikerült kifacsarni (a teljes csomaggal), ami főként a belső égésű hajtásláncon végrehajtott fejlesztéseknek köszönhető. Teljesítményét ugyanis 780-ről 889 lóerőre sikerült feltornázni, ami több mint 100 lóerős teljesítménytöbbletet jelent a gyári állapothoz képest, miközben – 6100-as fordulatszám mellett – a csúcsnyomaték is 800-ról 918 Nm-re nőtt.

Más adatokban is lényeges javulás figyelhető meg: az összkerékhajtású technika mindössze 2,4 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, míg a 0-200-as sprintet 6,3 másodperc alatt teljesíti. Ez 0,1, illetve 0,4 másodperces javulást eredményez, ugyanakkor a 340 km/órás végsebesség változatlan marad. A módosítások viszont nemcsak a teljesítményadatokra nézve előnyösek, hanem a gázreakcióra is, a gyorsulást pedig vezetési helyzettől függetlenül erősebbé teszi.

Az N-Tronic vezérlőmodult a motor elektronikájához igazították, miközben a motorvezérlésben is újragondolták a befecskendezést és gyújtást, továbbá emelték az elektronikus töltőnyomás-korlátozást. Az erőleadás optimalizálását szem előtt tartva 100 cellás, hőszigetelt, illetve aranyozással is rendelhető sportkatalizátort is kínál a Novitec.

A Novitec nagyteljesítményű kipufogórendszert fejlesztett és vetett be annak érdekében, hogy gyorsabban távozzanak a gázok, miközben még sportosabb hangzást generál. Különböző változatokban érhető el: elektronikus hangvezérléssel és anélkül is kapható, ami viszont mindkettőben közös, hogy hőszigeteléssel látták el, csökkentve a motortér hőmérsékletét.

Ez utóbbi a látvánnyal még fokozható, mégpedig két karbondíszítésű, egyenként 112 milliméteres átmérőjű kipufogócsővel, ami még inkább sportossá teszi az SF90 Stradale hátulját.

Hogy még hatékonyabbá tegye a karosszériát, a tuningcég a szélcsatornát sem volt rest használni. Olyan karbonelemeket, többek között speciális légterelőket fejlesztettek ki a tesztek során, amelyek a kétüléses sportautónak nemcsak látványosabb megjelenést kölcsönöznek, de lényegesen növelik a leszorítóerőt, nagy tempónál pedig nagyobb stabilitást biztosítanak.