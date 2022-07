Európában is árulják a Ford legmenőbb terepesét

Negyed évszázad után, 2020-ban hozták vissza a köztudatba a Ford Broncót, és habár úgy tűnt, hogy a modell csak az észak-amerikai piacon vetheti meg a lábát, a gyártó hétfőn bejelentette, hogy a „kiválasztott” európai piacain korlátozott számban forgalmazni fogja. Magyarán: előfordulhat, hogy egyes országokban egyáltalán nem lesz kapható a modell, de más államokban is lehet, hogy nem lesz elegendő.

Valószínűleg annak érdekében született meg a döntés, hogy az öreg kontinensen riválisa akadjon a Land Rover Defendernek, ám erre várhatóan csak 2023 végén kerül sor. Az viszont már biztos, hogy Ausztráliában és az Egyesült Királyságban biztosan nem értékesítik majd a típust, merthogy jobbkormányos változatot nem fognak gyártani belőle. Pedig a Ford több olyan piacot is megvizsgált, ahol bal oldali közlekedés van érvényben, így Dél-Afrikát, Japánt és Új-Zélandot is, de arra a következtetésre jutottak, hogy egyszerűen nincs rá kereslet.

A Carscoops a Ford szóvivőjétől megtudta, hogy az Egyesült Királyságban balkormányos Broncókat sem fognak árulni, így aki igényt tartana rá, az Egyesült Államokból kellene importálnia, akár egy arra szakosodott, független kereskedőn keresztül. A márka európai importőre csak annyit árult el, hogy az Európába érkező Broncók négyajtósak lesznek, az elérhető motorokról és felszereltségekről bővebb információ azonban nem derült ki.

17”-os és 18”-os könnyűfémfelnikkel is elérhető lesz a Bronco, akárcsak a kétsebességes, elektronikus váltó, amivel menet közben lehet váltani a két- és összkerékhajtás között, valamint annak egy elektromechanikus változata, mely szükséges esetén automatikusan vált. Az alapfelszereltség része a terep-sebességtartó, a fordulókört nyomatékvektor-szabályozással (laza talajon) szűkíteni képes technológia és az egypedálos vezetési rendszer.

Ami a belteret illeti, a 8”-os TFT-műszercsoport mellett egy 12”-os központi érintőképernyő is található a műszerfalon, ami a legmodernebb kommunikációs és szórakoztató rendszerrel rendelkezik, miközben az annak tetején elhelyezett rögzítősínnek és töltőaljzatnak köszönhetően a mobiltelefonok és fedélzeti kamerák elhelyezése sem jelent gondot.

Csakúgy, mint a tengerentúl, Európában is rendelhető sátorral, világítótestekkel, felszereléstartókkal és mosható üléskárpitokkal a Ford Bronco. Egyelőre nem tudni, hogy csak a 304 lóerős, 2,3 literes, soros négyhengeres EcoBoost-motorral vagy a 335 lóerős, 2,7 literes, V6-os EcoBoost-hajtással is kapható lesz-e a terepjáró. Ugyanúgy homály fedi az árat is, de a Carscoops értesülései szerint az európai Broncók „meglehetősen drága luxusterepjárók” lesznek.