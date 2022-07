Miközben egyre több gyártó kötelezi el magát hosszú távon a környezetbarátabbnak vélt villanyautók gyártása iránt, az új, de még a használt modellek megfizethetőségével is akadnak problémák, ráadásul az azokkal szembeni aggodalmak is csak fokozatos halványulnak el.

A Stellantis egyik franciaországi üzemében Arnaud Deboeuf, a konszern gyártásigazgatója egyenesen az autópiac összeomlásától, vagyis az eladási számok totális bezuhanásától tart, amennyiben lesznek olcsóbbak a villanyautók. „Ez nagy kihívás” – tette hozzá.

Mintegy 75 elektromos modell bevezetését tervezi a következő évtizedben a Stellantis, miközben több, már meglévő típust is elektromos hajtásúvá alakítana. Ezzel párhuzamosan a folyamatosan növekvő árakat is megfékezné a cégcsoport: a cél, hogy 2030-ra 40%-kal szorítsák vissza a gyártási költségeket. Ennek érdekében az is elképzelhető, hogy a Fiatokat és Peugeot-kat is gyártó nagyvállalat egyes alkatrészeket házon belül gyárthat, hogy így gyakoroljanak nyomást a beszállítókra.

Ahogyan azt cikkében megjegyzi a Bloomberg, „szédületes ütemben” emelkedik a villanyautók ára, ami persze betudható annak, hogy még a koronavírus-járvány által megnehezített 2020-as és 2021-es évet sem heverte ki az autóipar, a februárban kirobbant orosz-ukrán háború hatására lényegesen drágultak az alapanyagok.

A gazdasági portál a Tesla az elmúlt hónapban átlagosan 6000 dollárral emelte autói árát, míg a Rivian és a Ford már az év elején hasonló mértékű drágulást jelentett be, ami mostani árfolyamon számolva 2,3 millió forintnak felel meg. „A növekvő nyersanyagköltségek miatt egyes akkumulátoros modellek veszteségessé válnak” – jelentette ki John Lawler, a Ford pénzügyi igazgatója egy befektetői konferencián.

Annak tükrében különösen faramucin fest a helyzet, hogy az Európai Unió épp a héten erősítette meg, hogy a tagállamok támogatják az elhatározást, miszerint 2035-től csak elektromos autót lehetne új autóként forgalomba helyezni.

Az átállásra tehát alig több mint egy évtized áll rendelkezésre, holott ez a tempó még egyes gyártók számára is túlságosan gyorsnak tűnik. Carlos Tavares, a Stellantis vezérigazgatója szerint a döntéshozókat látszólag „nem érdekli”, rendelkeznek-e egyáltalán elegendő nyersanyaggal a gyártók, de a konszern ettől függetlenül próbál eleget tenni a döntésnek.

Tavares kifejtette, hogy 2024 és 2027 között nagyobb lehet a villanyautók akkumulátorai iránti kereslet, ami az ázsiai gyártókat hozhatja előnybe az európaiakkal szemben, „kockáztatva” a nyugati világ teljesítményét. A Stellantis a bányavásárlástól és a napelemekkel történő energiaelőállítástól sem zárkózik el, hogy biztosítsa a nyersanyagellátást, reagálva például az orosz invázió miatt felmerülő ellátási problémákra.

A vezérigazgató arra is kitért, semmiféle garanciát nem vállal arra, hogy minden európai gyárban átállnak belsőégésű motor- és sebességváltó-gyártásról elektromos autók alkatrészeinek előállítására. Mint hangsúlyozta, ez attól függ, kitart-e a teljes autópiac.