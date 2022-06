Nem is olyan régen, két hete számoltunk be arról, hogy lehetetlen küldetésnek tűnik alig egy hónap alatt levizsgáztatni közel egymillió autót, ugyanis tömegesen jelentkeznek a műszaki vizsgahelyekre a covid-időszak alatt lejárt műszakival rendelkező autósok. Rengetegen az utolsó pillanatra hagyták a dolgot és sokan már nem kaptak a június végéig tartó határidőig időpontot. Nekik dobott most egy végső mentőövet a kormány.

A lejáró forgalmi engedélyek érvényességét korábban a kormány a járványügyi veszélyhelyzetben 2022. június 30-i véghatáridővel meghosszabbította. A vizsgaközpontok 2020 tavasza óta is folyamatosan működtek, az időszakos műszaki vizsga elvégeztetésének eddig sem volt akadálya, de rengetegen halogatták a dolgot. A vizsgaállomásokon így május óta jelentős túlterheltség alakult ki, és a vizsgaidőpontokra a megszokottnál több időt kell várni. Sok vizsgaállomás már június elején is csak júliusi időpontot tudott adni – írj a hazai balesetmegelőzési portál.

A járművek műszaki megfelelősége az ország 1450 vizsgálóállomásán ellenőriztethető. A Technológiai és Ipari Minisztérium felhívta rá a figyelmet, hogy július elsejétől a járványügyi veszélyhelyzet időszakában lejárt forgalmi engedélyekkel rendelkező autók már nem vehetnek részt a forgalomban. A rendeleti szintű előírások azonban megengedik, hogy az érvényesség lejárta előtt lefoglalt vizsgaidőpontról szóló igazolás birtokában a vizsga napjáig, de legfeljebb további harminc napig, még jogszerűen használhassák gépkocsikat.

Szóval aki júniusban bejelentkezik műszaki vizsgára, az a vizsgáig szabadon közlekedhet a lejárt forgalmival is. Aki viszont ezt az utolsó utáni lehetőséget is elszalasztja, az már kizárólag a vizsga napján és a vizsgálóállomásig vezetheti autóját a lejárt műszakival.