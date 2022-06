A koronavírus-járvány miatt a lejárt okmányok – köztük a forgalmi engedélyek – megújítására is többször haladékot hirdettek az elmúlt két évben, de mostanra közelít a véghatáridő, elvileg június 30. után érvényes műszaki nélkül nem lehet részt venni a közlekedésben.

Ugyan a műszaki vizsgálóállomások a veszélyhelyzet ideje alatt is folyamatosan működtek, a lejárt műszaki érvényesség meghosszabbításának nem volt akadálya, és a többség el is intézte a megújítást, a kényelmesek, az utolsó pillanatig halogatók mostanra mégis túlterheltséget okoztak a rendszerben, vannak helyek, ahol már június elején is csak júliusra lehetett időpontot kapni.

A Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) szombaton egy kiskaput nyitott: a tárca ugyanis közölte, hogy aki június végéig időpontot foglal járműve műszaki vizsgálatához, az ez erről szóló igazolás birtokában a vizsga napjáig, de legfeljebb harminc napig még szabályosan használhatja autóját.

Aki viszont ezt az utolsó utáni lehetőséget is elszalasztja, az már kizárólag a vizsga napján és a vizsgálóállomásig vezetheti autóját a lejárt érvényességű forgalmival emelte ki a TIM.