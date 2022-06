A tájékoztatás szerint az üzem leállt, de várhatóan kevesebb mint két héten belül a megszokott rend szerint folytathatja a működését. Tájékoztatásuk szerint az üzem kiesése átmenetileg visszavetheti a Mol kőolajfeldolgozó képességét, mintegy napi 8 ezer tonnával. A Dunai Finomítóban naponta 21 ezer tonna kőolajat dolgoznak fel. A vállalat megkezdte az eset kivizsgálását.

Nemrég az OMV finomítójában történt baleset. A schwechati finomító fő desztillálóegységénél történt baleset következtében két ember könnyebben megsérült – az április 19-e óta karbantartási leállásban lévő finomító beindítása ezért csúszik. Ennek nyomán az OMV ellátási problémákra hivatkozva közel volt ahhoz, hogy bezárja az összes magyarországi töltőállomásait, de az osztrák és a magyar kormány is üzemanyagtartalékokat szabadít fel számukra.

2020-as adatok szerint hazánk nyersolaj tartaléka 590 ezer tonna, valamint 515 ezer tonna dízel és 269 ezer tonna benzin vésztartalék áll rendelkezésre. Ez az ország 95 napnyi szükséglete – írta néhány éve a Portfólió. Szóval ha ez még most is így van, akkor pánikra nincs ok, ha kell, lesz elég üzemanyag, amíg a hibát helyreállítják az üzemben.