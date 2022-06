Annak ellenére, hogy a délelőtti és kora délutáni szabadedzések Lynk & Co-elsőséggel zárultak, a túraautó-világkupa (WTCR) magyarországi időmérő edzésének első szakaszát a hondás Néstor Girolami zárta az élen, mindössze 38 ezredmásodperccel megelőzve Michelisz Norbertet. Továbbjutottak a Q1-ből a Zengő Motorsport pilótái is – Rob Huff a 7., Nagy Dániel a 12. helyen –, ez azonban Tassi Attilának nem sikerült. A Liqui Moly Team Engstler Hondájával csak 14. lett a magyar versenyző.

Magyar szempontból hasonlóan keserédes volt a folytatás, ugyanis a Q2-t már az első percekben félbe kellett szakítani Nagy balesete miatt. A 24 éves magyar versenyző első gyors körének elején ütközött a gumifalnak az 1-es kanyarban – a visszajátszások alapján fékhiba állhat a baleset hátterében. Több mint tíz percig állt a kvalifikáció a műszaki mentés és a célegyenes végi gumifal visszahelyezése okán.

Red flag in Q2 as Dani Nagy's car goes straight off at Turn 1 and into the wall – his Zengo Cupra is heavily damaged, as is the barrier. #WTCR #TCRSeries pic.twitter.com/0fGyeIZ44H

