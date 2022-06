A Mol szerint ma már az ellátásbiztonságot fenyegeti a 480 forintos üzemanyagár Magyarországon, ezért meg kellene szüntetni. “Senkinek ne legyen kétsége, középtávon azok sem fognak 480 forintért terméket behozni, akiknek hálózatuk van itthon, még akkor sem, ha van megfelelő mennyiségű üzemanyaguk” – mondta a Mandinernek adott interjújában Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója.

Hernádi szerint egy ilyen hatósági intézkedés nem számol olyan rendkívüli helyzetekkel, mint amilyen most történik az OMV finomítójában, hogy késik a karbantartás utáni újraindulás. “Az importpiacon eddig egyedül az OMV maradt talpon, most ő is elesett, nem lesz képes ellátni a kútjait. Nemcsak azért, mert ársapka van, hanem mert nem rendelkezik elegendő mennyiségű áruval” – fogalmazott Hernádi, megfeledkezve arról, hogy Ausztriában időközben azért felszabadították a stratégiai tartalékok egy részét a helyzet rendeződéséig.

Hernádi szerint ha nem is egy lépésben, de július elseje után fokozatosan ki kellene vezetni az árkorlátozást. Legalábbis ellátásbiztonsági szempontból ez lenne a célszerű. “Azért is vannak magas árak, mert túlkereslet van, muszáj lenne csökkenteni a fogyasztást is, az majd korrigálja a helyzetet. A rászoruló rétegeket célzott támogatással kell és lehet segíteni” – vélekedett Hernádi.