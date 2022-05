Több mint nettó 345,5 milliárd forint bevétellel zárta a tavalyi évet a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) – írja a cég pénzügyi beszámolója alapján a Világgazdaság. Ez mintegy 15%-os emelkedést jelent a 2020-as, hasonló adathoz viszonyítva is, akkor 300 milliárd forint körüli forgalmat könyvelhetett el az állami útdíjszedő.

Látványosabban már csak a NÚSZ adózott eredménye ugrott meg: a két évvel ezelőtti szűk 0,12 milliárdos nyereséghez képest ezúttal 2 milliárd forintnyi pluszt könyvelhettek el.

Április elején ennek terhére 1,952 milliárd forint osztalék felvételéről határoztak, míg a fennmaradó összeg a társaság eredménytartalékába kerül.

A 2013 nyarától működő NÚSZ tavalyi bevételeinek zömét a használati idővel arányos útdíjszedés és -ellenőrzés, illetve a megtett úttal arányos, a teherforgalmat érintő elektronikus díjszedés adja. Többet nyom a latba az utóbbi, hiszen nettó 251 milliárdnál is több folyt be ezen a címen, ami 30 milliárd forinttal haladja meg a 2020-as összeget.

Ennek azért is van jelentősége, mert az állam ebből fedezi a következő 35 évben a gyorsforgalmi úthálózat építési, felújítási és üzemeltetési költségét. Ezek koncessziós jogát a Themis Magántőkealap nyerte el, mint arról korábban beszámoltunk:

Kedvező trendet mutatott az e-matricák értékesítése is: a 2020-ashoz viszonyítva mintegy 12 milliárddal több, közel 65 milliárd forint folyt be ebből. Ugyanakkor ez annak is betudható, hogy a díjköteles úthálózat folyamatosan bővül, teljes hosszúsága a tavalyi év végén a 7300 kilométert is meghaladta.

A járvány egyedül a pótdíjbevételeken éreztette hatását, ugyanis amíg két éve 7,5 milliárdot, tavaly csak 7 milliárd forintot termeltek a cégnek a bliccelések. A kintlevőségek mértéke jelenleg több mint 14 milliárd forint.