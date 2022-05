Folyamatosan nő az elektromos modellek iránti kereslet, a rohamot pedig a Volkswagen is megérzi: a wolfsburgi gyártó állítása szerint 2022-re gyakorlatilag minden eladható villanyautója elfogyott, sok rendelés teljesítését máris a jövő évre kellett halasztani – írja a CarBuzz.

Több mint 99 ezer elektromos járművet értékesített világszerte a Volkswagen az első negyedévben. Összehasonlításképpen a portál megemlíti, hogy a Tesla ennek a többszörösén adott túl, a VW-nek már ez a mennyiség is problémát jelenti. Csak Nyugat-Európából több mint 300 ezer rendelés érkezett, miközben az Egyesült Államokban máris 2023-as határidővel vállalják a szállításokat. Pedig a tengerentúlon egyelőre csak az ID.4 érhető el, de a tervek szerint hamarosan tovább bővül a repertoár.

Herbert Diess, a Volkswagen vezérigazgatója szerint Európában a márka valamennyi elektromos autója iránt erős a kereslet, az ID.3 és az ID.4 mellett az Audikat és a Škodákat is ideértve. A német gyártó idén 700 ezer villanyautót szeretne gyártani, de a leállások és a máig fennálló ellátási problémák miatt egyre távolabb kerül ez a cél. Leginkább Kínában jelent ez problémát, ahol csupán 28 800 autót adtak el, ami jelentősen elmarad a 140 ezres célkitűzéstől.

Cikkében a CarBuzz megjegyzi, szinte a komplett autóipar küzd ilyen jellegű problémákkal, így nemcsak gyártók, hanem azok beszállítói is – például a Bosch is módosított utólag az idei gyártási ütemtervén. A Ford átmenetileg le is állította új kisteherautója, a Maverick gyártását, mivel így is sok ügyfélnek egészen 2023-ig kell várnia, de a Teslánál is meghosszabbították a becsült várakozási időket.

Ami pedig a Volkswagent illeti, a mostani fennakadást egyértelműen akadályozza a távoli ambíciókat, hiszen a német gyártó egy évtizeden belül teljesen át akar állni az elektromos hajtásra.