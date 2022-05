Mint arról korábban beszámoltunk, a piaci trendekhez igazodva a Ferrari is beadta a derekát, így a várakozások szerint 2023-ban bemutatkozik az olaszok első szabadidő-járműve, mely a Lamborghini Urus riválisa lehet.

Előszériás modell formájában már több kép is kiszivárgott a Purosangue crossoverről, amiket később töröltek, a napokban viszont újabb részlet derült ki a típusról. Benedetto Vigna, a Ferrari vezérigazgatója a Reuters hírügynökségnek megerősítette, hogy V12-es motor fogja hajtani az új SUV-t. „Több lehetőséget is megvizsgáltunk, de nyilvánvaló volt, hogy teljesítmény és vezetési élmény szempontjából is a V12-es a megfelelő választás a piacon” – nyilatkozta Vigna, további részleteket azonban nem árult el.

Ugyanakkor cikkében a CarBuzz megjegyzi, hogy ez érdekes fordulat a Ferrari hozzáállásában, hiszen a maranellói márka az elmúlt években a károsanyag-kibocsátási előírások miatt kezdett el egyre kisebb motorokat gyártani – sőt, a 812-es ennek áldozatául is esett.

A hasonló szabadidő-autók, mint például az Urus vagy az Aston Martin DBX csak V8-as motorral érhetőek el, habár a brit márka esetében sokan V12-es hajtásra számítottak. Tobias Moers, az Aston Martin akkori vezérigazgatója a kedvezőtlen súlyelosztással indokolta a döntést.

A szakportál szerint nem kizárható az sem, hogy a Ferrari Purosangue nemcsak V12-es, hanem más motorokkal is elérhető lesz, például egy turbófeltöltős V8-assal, de akár hibridhajtással is piacra dobhatják.