Szabadalmaztatott hőszivattyúval szerelik fel elektromos járműveiket a General Motors márkái. Az új generációs Ultium elektromos platformra épülő modellekben szerephez jutó berendezés az akkumulátor működése során keletkező hőt elektromos energiává alakítja át. Ez sokszoros előnnyel jár: megnöveli a hatótávolságot, csökkenti az akkumulátor hűtési igényét, valamint gyorsabb töltést és jobb energialeadást (azaz dinamikusabb vezethetőséget) tesz lehetővé.

a videó a hirdetés után indul

Nemcsak az akkumulátorban keletkezik persze hő, hanem a vezérlőelektronikában és a villanymotorokban is. De ez még nem minden: az utastérben és a külső légkörben található párát is képes „megemészteni” a rendszer, sőt, az utasok testhőjéből is elektromos energiát tud előállítani. Az így összegyűjtött energiával gyorsabban felfűthető, illetve gazdaságosabban klimatizálható az utastér.

A rendszer mindent összevetve akár 10 százalékkal javíthatja egy adott hajtási rendszer hatótávolságát, vagy nagyobb motorteljesítmény és/vagy kisebb akkumulátor mellett biztosíthat az eredetivel azonos hatótávolságot. A jobb hőgazdálkodás a töltés hatásfokát is javíthatja, azaz takarékosabbak lehetnek a villanyautók, illetve gyorsabban feltölthetjük azokat.

a videó a hirdetés után indul

A technológiát már beépítették a GMC Hummer EV elektromos pickupba: itt ez gondoskodik arról a funkcióról, amely a hajtáslánc előzetes lehűtésével lehetővé teszi, hogy a behemót nem egészen négy másodperc körül gyorsuljon 100 km/órára.

A tizenegy szabadalmat alkalmazó energia-visszanyerő rendszer fejlesztése több mint 2 évtizedes múltra tekint vissza: a GM mérnökei az 1990-es évek végén, az EV1 villanyautóban alkalmaztak ugyanis első ízben hőszivattyút. A technológia a tervek szerint minden jelenlegi és leendő Ultium típushoz elérhető lesz.