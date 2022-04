A Tesla bejelentése szerint az adózott eredmény 7,7-szeresére, 3,32 milliárd dollárra, részvényenként 2,86 dollárra nőtt. Az elemzők kisebb, 17,85 milliárd dollár bevételre számítottak, az adózott eredményt pedig jóval alacsonyabbra, 2,2 milliárd dollárra várták. A cég egyszeri tételek nélküli részvényarányos eredménye 93 centről 3,22 dollárra ugrott, jócskán felülmúlva a szakértők által becsült 2,26 dollárt.

A Tesla 69 százalékkal, 305 407 darabra növelte autógyártását, az eladások pedig 68 százalékkal rekordszintre, 310 048 autóra nőttek.

A Tesla közleménye szerint továbbra is fennállnak az ellátási lánc problémái, és továbbra is hiány van a félvezető alkatrészekből. Ráadásul a közelmúltban Kínában kitört koronavírus-járvány arra kényszerítette a vállalatot, hogy függessze fel sanghaji üzemében a termelést, ami csak korlátozott mértékben indult újra. A cégnek a nyersanyagárak meredek emelkedése miatt árat is kellett emelnie.

A Tesla már több negyedéve alulteljesít az ellátási láncok problémái miatt, és ez a helyzet valószínűleg az idei év végéig fennmarad.