Bár magánál az abroncs kiválasztásánál a minőség ugyanakkora súllyal esik latba, mint az ár, az esetleges áremelkedésnél gyorsan új abroncsot keresnek a magyar autósok – derült ki a Vredestein magyarországi képviseletének kutatásából. A cég szakértője szerint a háború, valamint az alapanyagok ára és hiánya miatt az abroncsok piacán áremelkedés várható, sőt átmeneti hiány is előfordulhat. A Magyarországon található gyárak enyhíthetik ezeket a nehézségeket, mivel a kész abroncsok szállítási költsége alacsonyabb, mint ha más országokból importálnánk a termékeket.

A kutatás arra is kereste a választ, milyen források alapján tájékozódnak a magyar autósok, mielőtt abroncsot választanak. Fontosak a teszteredmények, a válaszadók több mint fele ezek alapján választ gumit, míg a megkérdezettek harmada a gumisra, az ő ajánlására hagyatkozik. Magánál a választásnál egyforma súllyal esik latba az ár és a minőség mint szempont, ugyanis a válaszadók közel 60 százaléka nem megy egy bizonyos minőség alá és egy bizonyos ár fölé.

Közel 40 százalék szerint a minőség a legfontosabb, mivel az életük is múlthat a megfelelő abroncsokon. Meglepő, mennyire nem csak az árat tartják a gumiabroncsok választásánál elsődleges szempontnak a magyarok, azok aránya, akik ezt a tényezőt veszik leginkább figyelembe, nem éri el a másfél százalékot.

A piaci realitással eléggé tisztában vannak a megkérdezettek, mivel 20-ból 19 válaszadó számít áremelkedésre a közeljövőben, amit alátámaszt a szakember véleménye is. Az Apollo Tyres szerint akár húszszázalékos emelkedés is elképzelhető a piacon, mivel az alapanyagok árváltozása és adott esetben hiánya árfelhajtó hatással bír.

Az ipari korom 30-40 százaléka Oroszországból érkezik, értelemszerűen ez a forrás most kiesett. Nem könnyíti meg a helyzetet, hogy a távol-keleti abroncsok ára is felment, ez a logisztikai költségek pandémia okozta emelkedésnek köszönhető. Ha egy abroncsot nézünk, ez akár 4-5 ezer forinttal magasabb árat is eredményezhet.

Ez azért fontos információ, mert a kutatás rámutatott, hogy a magyarok mekkora áremelkedés esetén keresnének másik, olcsóbb abroncsot. A válaszadók közel fele másik terméket keresne, ha egy darab abroncs ára 5000 forinttal emelkedne, míg 10 ezer forintos emelkedés esetén a válaszadók közel harmada nézne új választás után. Ez azt jelzi, hogy a magyarok 80 százaléka 10 ezer forintos emelkedés esetén már biztosan másik abroncsot választana.

A kutatás arra a kérdésre is kereste a választ, mekkora díjat tartanak reálisnak az autósok egy szett 16 colos gumiabroncs szerelési munkájáért. A válaszadók közel 70 százaléka maximum 8 ezer forintot, azaz guminként legfeljebb kétezer forintot fizetne.

Ez azért jelenthet gondot, mert áremelkedésre kell számítani a szerelési munkák esetében is, így a legkisebb, 13-14 colos abroncsok darabjára vetített alapszerelés munkadíja elérheti a 2500-3000 forintot, a nagyobb méretek esetében ez akár 5-6 ezer forint is lehet, és ez még nem is tartalmazza például a kiegyensúlyozáshoz felhasznált súlyok mennyiségét vagy szelep árát, vagy a tárolás költségét.

Ennek oka, hogy a magasabb minimálbér megemelte a szakmunkásfizetéseket is, valamint a rezsicsökkentés ernyője alá be nem férő vállalkozások sokkal borsosabb energiaárakkal számolhatnak, ezt a két tényezőt pedig a gumisok kénytelenek beépíteni az árazásba is. Ki kell emelni, hogy a speciális abroncsméretek esetében a szerelési költség az egyedi berendezések használata miatt akár szettenként 60-65 ezer forint is lehet.