Nagypapis külsőt kapott a legmodernebb Jeep

A Jeep immár elmaradhatatlan szokása, hogy Húsvét környékén egy sor látványos tanulmányautóval köszönti a tavaszt, no meg az ilyenkor szervezett félhivatalos észak-amerikai márkatalálkozót. Ezeket a koncepciójárműveket idén külön-külön cikkekben mutatjuk be; ez a sorozat második tagja, az elsőt itt olvashatjátok.

Stencilezett feliratok, olajzöld karosszéria, khaki ponyva: mindenkinek így jelenik meg lelki szemei előtt az ős-Jeep, az MB Willys, ezért így dizájnolta meg a’41 Conceptet is a Jeep. A lökhárítók porszórt acél elemek, rajtuk elöl csörlőt és extra védőelemet találunk. A karosszéria matt színe a műszerfalon és a padlószőnyegeken is visszaköszön, míg a ponyva tónusa az ülések textilkárpitozásával cseng össze. A hamisítatlan military hatást erősítik az ülések digitális rejtőmintázatú betétei is.

Jeep® '41 Concept

Az abroncsok értelemszerűen durva mintázatú, terephasználatra való darabok, az acél felniket – úgy is kitalálnád – a karosszéria zöldjére fényezték.

Ehhez a retro megjelenéshez valami ős felülszelepelt V8-as illene, de a Jeep a modern plug-in hibrid hajtáslánc mellett döntött, amely négyhengeres turbómotorral, két villanymotorral és nyolcfokozatú automata sebességváltóval biztosítja az előrejutást minden helyzetben, akár tisztán elektromos üzemben is.