Első körben engedjük el az olyan gondolatokat, hogy “ki az a hülye, aki téli és nyári gumit is használ?”, “a téli gumi csak az abroncsgyártók marketingfogása” és hasonlóan káros eszmefuttatásokat. Legyen az alapvetés, hogy a legtöbb hazai autósnak van 8 darab gumija (4 nyári, 4 téli) és azt a szezonok végén/elején szépen átcseréli a négy darab felnijén.

Persze van, akinek a nyolc abroncshoz, nyolc felni is akad otthon, az épp nem használt “papucsokat” pedig gumihotelben pihenteti, amikor nincs rá szükség, de ezt is engedjük el, maradjunk az egyszerű példánál.

Te tudod, hogyan kell megfelelőn tárolni az abroncsokat?

A gumiabroncsokkal való törődés nem ér véget az átszereléssel, mert fontos a gumik átvizsgálása és megfelelő tárolása. Ezzel elkerülhető a következő cserénél a meglepetés, hogy a korábban leszerelt gumik hibásak, vagy tárolás közben sérültek lettek, esetleg deformálódtak. Az egyre idősödő abroncsok átvizsgálása különösen fontos, és ez sok magyar autóst érint, mert a tapasztalatok szerint itthon egy autógumiszettel átlag 50-60 ezer kilométert is megtesznek, szemben a nyugat-európai autósokkal, akik feleannyi autózás után új abroncsokat szereltetnek gépjárművükre.

A felmérések szerint az autósok 24 százaléka fenthagyja ugyan a téli gumikat a melegebb évszakra is, azonban ennek a megoldásnak is megvannak a hátrányai. A melegben lágyabb téli gumival a féktávolság 100 km/órás sebességről fékezve 8-10 méterrel is hosszabb lehet, a fogyasztás átlag 10 százalékkal nőhet – állítja a Baleset-megelőzés.

A leszerelt téli gumik megfelelő tárolásával az állagmegőrzésükről gondoskodunk, ami hatással van a várható élettartamra és a teljesítményre, végső soron a használati biztonságra.

Megfelelő tárolási körülmények

Az abroncsokat -5 és 25 °C közötti átlaghőmérsékleten, száraz és enyhén szellős helyen tároljuk. Ne legyenek kitéve közvetlen napfénynek és ózonsugárzásnak, mert ezek kedvezőtlen hatást gyakorolnak a gumi tartósságára. A gumikat kazánoktól és radiátoroktól, vagyis hőforrásoktól távol helyezzük el, lehetőleg olyan helyen, ahol a levegő páratartalma nem haladja meg a 70%-ot.

Felni nélküli abroncsokat ne tároljunk a szabadban

A szabadban vagy egymásra halmozva tárolt gumik könnyen deformálódhatnak, és később felszerelve menet közben az autó vibrációját idézhetik elő. Ha a felni nélküli abroncsokat helyezzük egymásra, a rakás maximum 1,5 méter magas legyen, különben az abroncsok saját tömegük miatt deformálódhatnak. Az abroncsokat tárolhatjuk függőleges helyzetben, felállítva is. Ez esetben azonban egy-két havonta 90 fokkal forgassuk el őket, hogy megelőzzük a deformációt.

Tároljuk az abroncsokat felnin

Az abroncsokat lehetőleg felnire szerelve tároljuk. Ez esetben a gumik tetszőleges módon tárolhatók, akár több abroncs is egymásra tehető, tároláskor pedig nem szükséges rendszeresen forgatni őket. A következő gumicsere idején célszerű azonban a nyomását ellenőrizni.