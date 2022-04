Az évek előrehaladtával folyamatosan nagyobb hangsúlyt fektetnek a környezetvédelemre is az autógyártók, és ez nem feltétlenül csak abban mutatkozik meg, hogy egyre elterjedtebbé válnak a hibrid-, illetve villanymotorral szerelt autók, hanem különböző gyártási folyamatokban is. Fontos lépést tesz meg ez utóbbiban a BMW is: a bajor márka ugyanis bejelentette, hogy 2024-től sajátjai mellett a Mini modelljeihez is kizárólag teljesen környezetbarát módon fogja gyártani a könnyűfém felniket.

Pénteki közleményében aláhúzza a gyártó, hogy a zöld energiának köszönhetően jelentős csökkeni fog az alumíniumgyártásban és a keréköntési folyamatnál használt elektrolízis-folyamat ökológiai lábnyoma. A németek számításai szerint az intézkedések együttesen évi 500 ezer tonnával kevesebb szén-dioxid-kibocsátást jelentenek majd.

„A zöld energia az egyik legnagyobb eszköz az ellátási láncunkban” – hangsúlyozta Joachim Post, a BMW beszerzési és beszállítói hálózatának vezetője.„Már több mint 400 szerződést írtunk alá beszállítóinkkal, köztük a kerék- és alumíniumbeszállítóinkkal arról, hogy a jövőben csak zöld energiát használhatnak.”

Környezetbarát törekvéseinek az alumínium-újrahasznosítással adhat újabb löketet a BMW, mely azt tervezi, hogy beolvasztja a régi kerekeket, és azokból készít újakat.

Ebből a szempontból a Mini már jövőre kardinális mérföldkőhöz érkezik, a Countrymaneket ugyanis már 70 százalékban újrahasznosított alumíniumból készült kerekkel fogják szerelni. A márka kalkulációi szerint 80 százalékkal csökkenhet a CO²-kibocsátás, amint teljesen megújuló energiával gyártják a kerekeket.

Évente körülbelül 10 millió könnyűfém felnit vásárol a BMW-konszern, ezek 95%-át alumíniumöntvényből állítják elő, így ez komoly lépést jelent a zöld jövő irányába. Mint ismert, a csoport célja, hogy 2030-ra az ötödével csökkenjen a kibocsátás a 2019-es adatokhoz képest.