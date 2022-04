A Ford Sierra utódjaként, 29 évvel ezelőtt mutatkozott be a Ford Mondeo. Az amerikai gyártó jó lóra tett a szedán és kombi kivitelben is gyártott típussal, igaz, idővel lényegesen elkezdett csökkenni a népszerűsége a piacon. Tavaly be is jelentették, hogy befejezik a Mondeo gyártását, sőt, hónapok óta csak dízel- és hibridhajtással volt elérhető.

Néhány napja, április 4-én az utolsó példány is elkészült a Mondeóból a Ford egyik, valenciai üzemében: a búcsúról, a márka egyik termékmérnöke által megosztott fénykép alapján egy szürke lépcsőshátúval ért véget a típus európai karrierje.

Négy generációt élt meg a Mondeo, leáldozása pedig főként annak tudható be, hogy sokkal nagyobb piaci igény mutatkozik a szabadidő-autók és SUV-k iránt, egyértelműen háttérbe szorítva a szedánokat és a kombikat. Jól látszik a tendencia az éves értékesítési adatokon is: az Egyesült Királyságban 2001-ben még 86 500-at adtak el a Mondeóból, míg 2020-ban már csak 2400-at.

A Mondeo búcsúját követően a klasszikus típusokból már csak a Focus és a Fiesta maradt meg a Ford kínálatában. Kérdéses azonban a két – főként – ferdehátú típus sorsa is, mivel 2023-ban, illetve 2024-ben kifutnak a jelenlegi generációk, a gyártó pedig a legtöbb konkurens példáját követve egyre inkább az elektromos autókra helyezi a hangsúlyt. A tervek szerint 2026 közepétől minden típus elérhető lesz plug-in hibridként, míg a teljes elektromos átállás 2030-ra valósulhat meg a Fordnál.

Nem a Mondeo az első és eddigi egyetlen áldozata a kézzelfogható SUV-inváziónak – hasonló okokból kaszálták el a Ford Insigniát és gyárt csak kombikat a Passatból a Volkswagen. Vannak azonban gyártók, melyek még kitartanak valamennyire a hagyományok mellett: ennek jegyében a Škoda nemrégiben megerősítette az új Superb érkezését, de marad Európában többek között a Peugeot 508 és a Toyota Camry is.

