Váratlan helyről érkezik ez az elektromos terepkupé

Két éven belül sorozatgyártásba kívánja venni most bemutatott crossover-tanulmányát a Tata Motors. Az indiai piacra szánt modell akkumulátoros elektromos hajtáslánccal kezdi meg karrierjét, később belső égésű motorral is kapható lesz.

A Tata Motors számára sem a szabadidőjárművek, sem a villanyautók nem ismeretlenek- az előbbiek terén piacvezetők Indiában, elektromos eladásaikat pedig több mint megnégyszerezték (+353%) 2021 során.

A két kompetenciát most egy új generációs modellben kombinálják, és látszik, hogy értik a dolgukat, még ha a Tata Curvv futurisztikus vonalaival kissé idegenül is hat. A név egyébként ívelt, lány idomokat sejtet, és ez a tetőkeretre igaz is, de ettől eltekintve a Curvv karosszériáját inkább határozott élek írják körül.

A második generációs elektromos architektúráról egyelőre nincsenek műszaki részletek, de olyan rugalmas platformként írja le a Tata Motors, amely többféle hajtáslánc-opciót is támogat – érdekes módon a tisztán belső égésű motorokat is. A szokásos ígéretek – gyors tölthetőség, interaktív kezelőfelületek, dinamikus vezethetőség, gazdag technológiai tartalom – alapján tehetős, fiatal városlakóknak szánják a modellt, amely jelen formájában egészen biztosan nem jut majd el Európába, ugyanakkor a technológiai megoldásokkal találkozhatunk a Tata Motors nemzetközi márkapalettájának típusainál az elkövetkező évek során.