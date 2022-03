Hiába tartják a világ egyik legmegbízhatóbb autómárkájának, azért időnként egy Mercedes-szel is illik felkeresni a márkaszervizt. Azonban prémium márkához prémium környezet is jár, így nem mindegy, hogy hová gurul be a tulaj, akár az időszerű karbantartásokról, akár kopó alkatrészek cseréjéről, vagy éppen baleset utáni javításról van szó.

Akik szívesebben járnak könnyen megközelíthető, elegáns környezetű szervizbe, azoknak lehet jó hír, hogy Magyarország vezető Mercedes-Benz márkakereskedése, a Pappas Auto Magyarország Kft. új, minden eddiginél nagyobb szerelőbázist avatott fel. A Hunyadi úti épületkomplexum modern szerelőcsarnoka közel 73 ezer négyzetméteres telken épült fel, 24 szerelőállással rendelkezik, és különlegessége, hogy a tetején 90 autónak helyet adó parkolót is kialakítottak.

Így néz ki 2022-ben egy hipermodern autószerviz Így néz ki 2022-ben egy hipermodern autószerviz 1 /16 hd_220211_em-0340 Az épület tetején ügyfélparkoló található, 90 férőhellyel Fotó megosztása: 2 /16 _mg_8920 1602 négyzetméteren, 24 munkaállomás várja az autókat Fotó megosztása: 3 /16 _mg_8893 Fotó megosztása: 4 /16 _mg_8894 Fotó megosztása: 5 /16 _mg_8897 Fotó megosztása: 6 /16 _mg_8900 Fotó megosztása: 7 /16 _mg_8903 Fotó megosztása: 8 /16 _mg_8910 Nem csak az ügyfelekre, a dolgozókra is gondoltak a szervizcsarnok kialakításakor Fotó megosztása: 9 /16 _mg_8915 Fotó megosztása: 10 /16 hd_220211_em_3832 Fotó megosztása: 11 /16 hd_220211_em_3835 Fotó megosztása: 12 /16 hd_220211_em_3840 Fotó megosztása: 13 /16 hd_220211_em_3861 Fotó megosztása: 14 /16 hd_220211_em_3867 Fotó megosztása: 15 /16 hd_220211_em_3898 Fotó megosztása: 16 /16 pappas-3 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Maga a szerelőbázis 1602 négyzetméter hasznos területen várja az autókat, amit külön járműmosóval és takarítóhelyiséggel is bővítettek, az irodák pedig a felső szinten kaptak helyet. A Versenyképesség Növelő Támogatási Program keretében bővült szervizközpont építésekor a környezetre is odafigyeltek, a telken rengeteg a zöldfelület, és az épületek klimatizálását is környezetbarát, hőszivattyús rendszer látja el, padlóhűtés-fűtés és mennyezeti hűtő-fűtőegységek segítségével. Emellett a munkaterületen is szem előtt tartották a környezetvédelmet, így az olajcserére érkező autók motorjai központi olajellátó rendszeren keresztül kapják a szükséges kenőanyagot, ami a nagyban csökkenti a veszélyes műanyaghulladékok mennyiségét, a szerelőcsarnokban dolgozók egészégét pedig a sínes-csápkaros kipufogógáz-elszívó rendszer óvja.

A szervizben kétoszlopos járműemelő, fékhatásmérő próbapad is megtalálható, ami a járműjavításhoz szükséges további berendezésekkel együtt, a legmodernebb körülményeket teremti a munkavégzéshez. A Pappas számára mindig is fontos volt a munkahelyteremtés, illetve a munkahelyek megtartása, így a jelenlegi bővítés is hozzájárul ahhoz, hogy a cég 596 fős bázislétszámát sikerült megtartani és ezzel egyidejűleg új munkahelyeket is teremteni, még a jelenlegi, járvánnyal és háborúval nehezített időszakban is.