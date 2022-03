Ősszel jön a Mercedes új kompakt terepjárója

A messzi északon, mínusz harminc fokos fagyban, akár 20 fokos emelkedőkön, változó tapadási együtthatójú felületeken teszteli új típusának terepképességeit, innovatív technológiáit, valamint hőkomfortját a Mercedes.

Az új generációs GLC (X254) komoly tudást vonultat fel: többek között légrugózással és összkerék-kormányzással szerelik fel. A jelenleg kapható GLC (X253) is kínált villamosított hajtásláncokat, utódja azonban messze túlhaladja ezen a téren.

Egyébként egyetlen olyan motorja sem lesz a GLC-nek, amely ne kapna elektromos komponenst: a 2,0 literes benzinmotort és a szintén kétliteres dízelt egyaránt 48V-os mild hibrid rendszer teszi takarékosabbá. Az előbbi akár 258, az utóbbi akár 265 lóerős kivitelben is elérhető lesz, a nyomatéki értékek 400, illetve 550 Nm-nél csúcsosodnak.

Ugyanezekre a blokkokra épül a kétféle benzines és egy dízel plug-in hibrid, amelyek a kilencfokozatú automata sebességváltóba integrált 136 lóerős, 440 Nm-es villanymotorral dolgoznak. Ezek a hajtásláncok „jóval több mint 100 kilométeres” elektromos hatótávolságot kínálnak majd, és akár terepen is képesek lesznek elektromos üzemben közlekedni. Emellett arra is ígéretet tett a gyár, hogy az új GLC lesz a Mercedes legdinamikusabb szabadidőjárműve – hogy ez alatt pontosan mit értenek, az őszre várható premier környékén bizonyára kiderül.

Magától értetődő, hogy az új modell a legmodernebb vezetőtámogató funkciókat vonultatja fel. Az adaptív tempomat például nem csak a mozgó, hanem az álló járműveket is észleli, méghozzá a korábbi 60 helyett immár 100 km/óránál.

Az aktív sávtartó rendszer 210 km/óráig működik, újdonság a 360 fokos kamera alapú sávfelismerés, az automatikus félrehúzódás, ha megkülönböztető jelzéssel közeledik egy gépkocsi, a gépkocsit a sáv középvonalában tartó rendszer pedig hatékonyabban dolgozik majd kanyarban, illetve nagy sebességnél is.

A jelzőtábla-felismerő rendszer az ideiglenes, illetve kivetített / digitális táblákat is felismeri, tudja értelmezni a kiegészítő jelzéseket (pl. vizes aszfalt esetén), és figyelmeztet, ha STOP-jelzésnél vagy piros lámpánál nem állunk meg.

A parkolórendszert továbbfejlesztették, gyorsabban és természetesebben dolgozik, a 4,5 fokban elfordítható hátsó kerekek pedig még jobb manőverező képességet eredményeznek. Ha vontatmánnyal tolatnánk, azt akár 90 fokos kanyarodással kombinálva is képes támogatni az autó.

Újak lesznek a kezelőszervek is, a háromküllős kormányon érintésérzékeny kapcsolók kapnak helyet. A vezető előtt 12,3, középen 11,9 colos kijelzőt találunk. A második generációs infotainment rendszer a hangfelismerést és okos eszközök vezérlését is tudja majd, kap egy egyedi offroad menüt, valamint lesz kiterjesztett valóságú funkciója is, amely például rávetíti a házszámokat a környező épületekre, vagy megjeleníti a jelzőlámpákat. Ehhez kapcsolódik a már említett 360 fokos panoráma kamera átlátszó motorházfedél funkciója, amivel az első tengely előtti útfelületet (vagy terepszakaszt) vehetjük szemügyre.

Lesznek speciális komfortfunkciók, amelyek automatikusan állítják az ülések pozícióját, hogy ne gémberedjünk el; és lesz ábrakivetítésre alkalmas digitális fényszóró is.