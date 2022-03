Mint arról beszámoltunk, az európai ROADPOL-akcióhoz a magyar rendőrség is csatlakozott, így a héten a Speedmarathon keretében 24 órás sebességellenőrzést hajtott végre – ez idő alatt 5000-nél is több sebességtúllépést is jegyeztek:

Az együttműködés keretében egész héten fokozott sebességellenőrzéseket végeznek a hatóságokat, így a megyei adatok között kutakodva a kirívó esetek sem maradtak el.

A legdrasztikusabb gyorshajtást Baranya megyében jegyezték: egy sofőr a megengedett 90 km/órás határ több mint kétszeresével, 187-tel hajtott.

Még 24 óra sem telt el a Speedmarathontól számítva, az Alfa Romeo vezetőjével szemben 200 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki, emellett 8 büntetőpontot is szerzett – írják a Police.hu-n.

Lakott területen is döngettek

„Arra a csészealjra céloz az 50-essel? Az csak a gördeszkásokra vonatkozik!” – sokaknak csenghet ismerősen ez az idézet a Taxi c. filmből.

Nos, az 50 km/órás megengedett maximális sebesség nem igazán zavartatta annak a Mercedesnek a sofőrjét sem, akit a 71-es főúton, Balatonalmádi közelében 115 km/órával mértek be. A szabálysértő 130 ezer forintos közigazgatási bírságra számíthat.

A Vas megyei Tanakajd belterületén – ami ráadásul lakott területnek számít – pedig egy másik Alfa Romeo sofőrjét kapták gyorshajtáson. Az 50-es helyett választott 111 km/órás sebesség ugyancsak 130 ezer forinttal könnyít majd az illető pénztárcáján.

Nem voltak olcsók ezek a képek sem: