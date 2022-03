A független sajtó támogatása és a hiteles tájékoztatás lehetővé tétele kiemelt fontosságú alapelv a Central Médicsoportnál. Éppen ezért döntött úgy a vállalat, hogy az orosz-ukrán háborús konfliktusban – a civil rászorulók támogatása mellett – az ukrán független sajtó munkáját is segíti. A kiadócsoport ennek érdekében, a Magyar Lapkiadók Egyesülete támogatásával, olyan felhívást tett közzé, amelyben a hazai iparág többi szereplőjét is arra kéri, hogy ha tehetik, ők is támogassák az Independent Regional Press Publishers of Ukraine elnevezésű szervezetet.

“Az orosz-ukrán háborús konfliktusban nemcsak emberéletek százezrei, hanem a helyi független sajtó léte is komoly veszélynek van kitéve. A hiteles tájékoztatás szellemét alapvető értékeinek tekintő kiadóként úgy érezzük, kötelességünk az ukrán független sajtó munkáját is segíteni, ezért juttattuk el pénzadományunkat az Independent Regional Press Publishers of Ukraine elnevezésű szervezetnek, és a Magyar Lapkiadók Egyesületéhez eljuttatott felhívásunkban erre buzdítjuk a hazai tartalomszolgáltatókat, illetve lapkiadókat is” – nyilatkozta Vági Róbert, a Central Médiacsoport vezérigazgató-helyettese.

Az Independent Regional Press Publishers of Ukraine szervezet újságírói jelenleg is testközelből élik át a háború borzalmait, miközben azon dolgoznak, hogy hitelesen tájékoztassák nemzetüket és az egész világot az ukrajnai történésekről, a független sajtó erősítésére így most nagyobb szükség van, mint valaha.