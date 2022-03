Extrém játékszert épített ügyfeleinek a Mercedes-AMG

A hírhedt Mercedes-AMG GT Black Series adta az alapját annak az ügyfél-versenyautónak, amelyből mindössze 55 darabot épít az AMG – azért ötvenötöt, mert pont ennyi éves idén a márka.

A Track Series nevében benne rejlik a lényege, hogy tudniillik kizárólag versenypályán használható. Fejlesztésénél a GT3- és GT4-programok tapasztalatait is felhasználták, ami viszont azt jelenti, hogy egyik szabályrendszernek sem felel meg. A nemzetközi bajnokságokban már csak ezért sem fogunk találkozni az autóval, ám az nem is erre született, hanem hogy az AMG motorsportügyfelei ne csak élesben hódolhassanak szenvedélyüknek, hanem egy kicsit szabadidejükben is kiengedhessék a gőzt a pályán.

A nettó 369 ezer euróba, azaz 138 millió forintba kerülő, együléses pályaautó motorja a jól ismert 4,0 literes V8-as, amely azonban itt még az AMG GT Black Seriesnél is nagyobb teljesítményt ad le: az egyedi befecskendezőknek és különleges vezérlésnek köszönhetően akár 734 lóerő (540 kW) és 850 Nm gondoskodik a dinamikus haladásról. Mivel versenyautóról van szó, sem gyorsulási értéket, sem végsebességet nem ad meg az AMG, de perspektívába helyezi a modellt, hogy az említett Black Series 720 lóerővel és 800 Nm-rel is 325 km/óra végsebességre képes, álló helyzetből pedig 3,2 mp alatt gyorsul 100 km/órára.

Más kérdés, hogy a Black Series is mehetne gyorsabban, ha aerodinamikai csomagját nem az extrém leszorítóerőre optimalizálják. A mostani Track Series esetében is ebből indultak ki, de kiegészítették egy egyedi első splitterrel, valamint egy módosított kivitelű, mechanikusan állítható hátsó versenyszárnnyal – mindkettő további leszorítóerőt termel.

Szintén kifejezetten az új szériához tervezték a kettős diffúzorral szerelt hátsó karbonkötényt, valamint a kerékjáratok nyomáscsökkentő légkivezető nyílásait. A küszöbtoldatok függőleges elemei a légörvényeket hivatottak semlegesíteni, de a fékek hűtésére szolgáló légcsatornákkal is felszerelték azokat. A motorházfedélbe metszett nyílások is kettős szerepet játszanak: egyrészt kivezetik a motortérből a forró levegőt, másrészt fokozzák a leszorítóerőt.

A tömeg minimalizálása érdekében a lehető legtöbb karosszériaelemet szénszálas kompozitból készítették el: a motorházfedél, a kerékdobok, a küszöbök és a hátsó ajtó mind ebből a könnyű, szilárd és igen drága anyagból készült. A mart, majd kovácsolt keréktárcsák a motorsportban bevett 18 colos méretben készültek, így minden szokásos versenyabroncs felszerelhető rájuk.

Az ABS és a kipörgésgátló egyaránt 12 fokozatban állítható, beleértve a teljes kikapcsolást is. A fékek acéltárcsákat alkalmaznak, elöl 390, hátul 355 mm méretben, a hűtőlevegőt szénszálas csatornák vezetik a rendszerekhez, a fékerő tengelyek szerinti elosztása állítható.

Az alumínium térvázhoz acél bukókeretet csavaroztak, a szénszálas tetőlemezbe menekülő csapóajtót vágtak. A belső teret úgy méretezték, hogy hórihorgas pilótáknak is jusson elég hely. Az ülés FIA-homológ, és bár ennek megfelelően nem állítható, a szivacsozás testre szabható. A biztonsági öv ötpontos. A biztonsági óvintézkedéseket tűzoltórendszer és védőháló teszi teljessé. Kárpitozás, hangszigetelés nincs, a műszerfal matt kivitelű nyers karbon, az ablakok fixek.

A teljességgel egyedi kormánykerék fejlesztésében a számítógépes szimulátorok szakértői működtek közre. A kezelőszervekkel bőségesen felszerelt volán helyzete tág tartományban állítható, ahogy a pedáloké is. Az új generációs digitális műszeregység teljes körű adatrögzítésre alkalmas.

A versenyautókra jellemző, puritán környezetbe is sikerült némi fényűzést csempésznie az AMG-nek: a műszerfalon sorszámozott plakett emlékezteti a tulajdonost arra, hogy különleges autóban ül, az ülés vékony kárpitozásába pedig a ’Track Series’ feliratot hímezték bele. Szintén alapfelszerelés a klímaberendezés.

Az AMG nem csak autót ad egyébként ügyfeleinek, hanem teljes körű szerviz- és versenytámogatást, beleértve minden olyan képzést és programszervezést is, amelyet a cég egyébként motorsportügyfeleinek tart fenn. Az autóhoz vásárolható cserealkatrész-kezdőcsomag, a sisak és az ülés szellőztetésére szolgáló rendszer, ivórendszer, sőt, egy olyan kibővített bukókeretrendszer is, amely egy esetleg beépítendő második ülés utasát is megóvja borulás esetén.

Alább egy rövid filmen is megtekintheted a Track Seriest: ha nem indul el magától a videó, kattints a képre!