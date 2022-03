Utólag fejleszti eladott autóit a Volkswagen

Az év második negyedévében megkezdődik a már eladott ID-szériás, tisztán elektromos Volkswagen modellek átfogó szoftverfrissítése. Ennek keretében egy csomó olyan funkció jelenik meg az autókban, amelyek biztonságosabbá, kényelmesebbé teszik azok használatát. Ezeket a frissítéseket a mostantól gyártásba kerülő ID.3, ID.4 és ID.5 (valamint az utóbbi kettő GTX verziói) alapértelmezésben megkapják.

Komoly ugrást hoz a 3.0 generációs ID szoftver. A legfontosabb talán, hogy mostantól a félautonóm Travel Assist funkció (amely a sebesség mellett az irányt is tartja) képes a felhőből lehívott közösségi adatok alapján tájékozódni. Feltételezve, hogy a kiválasztott úton más, azonos szoftverrel felszerelt járművek is jártak előttünk, a funkció figyelembe veszi azoknak az autóknak a nyomvonalát, így akkor is képes az úton tartani a járművet, ha az útnak csupán az egyik oldalán található felfestés, és felezővonal sincs. Szintén újdonság a félig automatikus sávváltás az autópályán, amelyet a vezetőnek kell kezdeményeznie (az irányjelző működtetésével), de az autó önállóan hajtja végre.

A Park Assist Plus funkció a párhuzamos és merőleges parkolási manővereket nem csak az elejétől képes végrehajtani, hanem arra is alkalmas, hogy befejezze azokat, ha elakadunk közben. Szintén újdonság a nyomvonal-memória: a rendszerrel megjegyeztethetünk bizonyos manővereket, amiket aztán automatikusan végrehajt – például így tud beállni állandó parkolóhelyünkre a munkahelyen vagy otthon.

A harmadik újdonság a több síkban vetítő head-up kijelző – ehhez értelemszerűen nem csak szoftverfrissítésre, hanem megfelelő projektor-rendszerre is szükség van. A lényeg, hogy egy sor információt – például a navigációs utasításokat – nem közvetlenül a vezető elé vetíti ki a rendszer: ezek úgy jelennek meg, mintha kb. 10 méterrel előttünk (azaz két autónyi távolságban) lennének, így a szemnek nem kell átfókuszálnia az adatok leolvasásához.

A nagyobbik, 77 kWh-os akkumulátort is továbbfejlesztették. Egyrészt mostantól 125 helyett 135 kW-tal tölthető, másrészt átdolgozták a hőgazdálkodását, ami a töltésfelvétel mellett a hatótávolságot, illetve az energiafogyasztást is pozitívan befolyásolja. Újdonság az a funkció, amellyel az akkumulátor nem tölthet 80% fölé, így biztosítva annak maximális élettartamát.