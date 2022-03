A leggazdagabb magyaroknak a válság ellenére is futja új, méregdrága luxus- és sportautókra, ezekből 186 darab állt forgalomba Magyarországon az idei év első két hónapjában – adta hírül a Datahouse adatai alapján a Pénzcentrum.

Összesen hat Ferrari került magyar rendszám januárban és februárban: a körülbelül 160-170 millió forintos SF90-ből kettő, emellett egy-egy példányt honosították a 90 millió forint körüli áron induló Romából, a nagyjából 120 millióért kapható 812 GTS-ből, valamint az F8 Tributóból és Spiderből is, melyek ára szintén jócskán kilenc számjegyű.

Kelendőek voltak a német és brit sportautók is, így a 40 millió forint feletti Porsche 911-esek és Audik is, de a „közönségkedvenc” az amerikai Ford Mustang volt, melyből 29 darab állt forgalomba. Igaz, ennek indulóára is lényegesen alacsonyabb, 17,9 millió forint körül alakul.

Említésre méltó, hogy egy Rolls-Royce Phantom is érkezett a magyar utakra, pedig csak az alapára több mint 160 millió forint.

Ami a luxuskategóriát illeti, a Mercedes dominált, ugyanis a minimum 36 millió forintot kóstáló S-osztályból (lsd. nyitóképünkön) februárig végéig 58 példány kapott magyar rendszámot, de még a kétszer ennyit érő Maybach-verzióból is érkezett hét darab. Természetesen az óriás luxusterepjárók sem maradtak ki a sorból, például az Audi Q7-ből – a 22,7 milliós ára ellenére – 35-öt helyeztek forgalomba.