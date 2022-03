Európából nézve az Egyesült Államok még mindig a nevetségesen olcsó üzemanyagok hazája. Az orosz-ukrán háborúhoz köthető, hirtelen változó olajárak sem tüntették el a különbséget: míg az öreg kontinensen 7-800 forintos literenkénti szintre emelkedett az ár, addig az USA-ban 4-4,3 dollárba kerül egy gallon, vagyis még mindig valahol a 400 forint/liter árszint a meghatározó.

Aminek mi örülnénk, az odaát már pokoli drágának tűnik, annyira, hogy a benzintolvajok is munkába álltak. Amíg tényleg a palackos víz szintjén volt az üzemanyag ára, addig nem volt érdemes kockáztatni, most viszont már videóra rögzített eset is van egy akcióba lépő tolvajról.

Az amerikai hölgy házánál a térfigyelő kamera rögzítette az idegen alakot, aki az autó körül ólálkodott egy fúróval. A lakók már csak az eredménnyel szembesültek, az üzemanyagtartályon egy szabályos lyukat találtak, a benzin pedig eltűnt.

Hasonló esetekről érkezett több bejelentés is California, Missouri, és Wisconsin államokból. A helyi hatóságok tanácsokkal látták el az autósokat, miszerint parkoljanak jól látható, és éjjel megvilágított helyre, illetve szerezzenek be külön zárat a tanksapkához.

Mint ahogy a videóra rögzített eset is mutatja, ezek a tanácsok nem sokat érnek, a tolvaj a ház előtt dolgozott, és célzottan az üzemanyagtartály megfúrására koncentrált, így a különféle zárak mit sem értek volna ellene.

A fúrással a benzin eltulajdonításán túl még komolyabb kárt is okoznak a tolvajok, a különféle műanyagból készült tartályok pótlása komoly összegbe kerülhet, amit vagy fedez a biztosító, vagy nem.