Fogy a levegő a sportautók körül?

Ahogy az egyre szigorúbb környezetvédelmi előírások miatt komplett szegmensek íródnak és íródhatnak is ki az autóipaci szappanoperából közvetve, vagyis annyira drágák lettek az autók, fajlagosan főleg a kisebbek, többek között zöldítések miatt, hogy már nem éri meg beleugrani.

Akkor most fogy a – hogy stílusosak legyünk – levegő a sportautó-gyártók körül vagy sem? Nehéz kérdés. Mert most még – nagyon leegyszerűsítve – két úton cikázhatnak. Az egyik, hogy a kirótt büntetést beépítik a büdzsébe és utána az autó árába. A másik pedig az, hogy kvótát vásárolnak kevésbé vagy egyáltalán nem szennyező autókat gyártó cégektől, például a Teslától. Emellett pedig csodálatos technikai megoldások születnek, mely az alacsonyabb környezetterhelésre is kiterjed. Bár ez utóbbi kiskapu hamarosan bezáródhat, ha megérkezik az Euro 7-es környezetvédelmi szabvány. Egyelőre nem tudni még azt sem, mikor jön.

Tehát akkor várhatók, hogy jönnek a tisztán elektromos Ferrarik, Lambók, Bugattik, McLarenek és a többiek? Az elektrifikáció már elindult – szinte – mindenhol, ami leginkább a hibrid alkalmazását jelenti, nagyon ügyesen a teljesítmény és nyomaték szolgálatába is állítva az áramot. Tehát egyelőre maradt a dübörgés. De már vannak bejelentések a teljesen elektromos megoldásokról, sőt, a Porsche már túl is van a bevezetésen. A Ferrari például azt ígérte, hogy 2025-ben érkezik az első teljesen elektromos modelljük. De vajon megmaradhat az érzés, és ami őket értelemszerűen érdekli, a prémium árazásukat alátámasztó nagy teljesítmény?

A Porschénál működik, de ők már korábban is szabadabban értelmezték a sportautó fogalmát. A Lamborghini szintén húzza a bevezetést: első teljesen elektromos autójuk csak az évtized második felében jelenik meg. Viszont kisebb vagy közelmúltban indult startupok bátran vágnak bele a tisztán elektromos megoldásokba, és igen ígéretesek is. Ezekből jó néhányat bemutat a már megjelent legfrissebb Sport Auto magazin, viszont a csodásan döngő erőgépek még mindig nagyobb arányban töltik ki a 100 oldalt.

Egyik kedvencünk a 25. születésnapra szervezett sebességmámoros örömünnep, melyen a gyárilag tuningolt, 450 lóerős Porsche 993 Turbo, és mai unokája, 650 lóerő teljesítményű Porsche 992 Turbo S vett részt. Nehéz választani a két modell közül (a cikk írójának sem sikerült igazán), de nem is az a cél, hanem megismerjük, hogy mi változott a stuttgarti cégnél az évtizedek alatt.

Szintén régi és új megoldásokkal foglalkozik a Gordon Murray Automotive T.33 Coupéról szóló bemutató a magazinban, de másképpen, ugyanis az egykori Forma–1-es tervező műhelye régi stílusú kasztniba építenek szuperautós technikát. A motorja például 11 ezres fordulatszám fölé pörög.

Alig hagyták a Sport Auto munkatársai „aludni” a Zöld Poklot, vagyis a Nürburgring-Nordschleifét, ugyanis a fehér lepelbe burkolózott pályán egy Lancia Delta HF Integrale Evo 2-t és egy Toyota GR Yarist drifteltettek.

Már tesztelték a Ferrari 812 Competizionét is, melyet azoknak készítettek Maranellóban, akiknek nem elég a „superfast” Superfast. Csak a darabszáma limitált, semmilyen más téren nem hagyja korlátok közé szorítani magát. Versenypályán jártak utána a kérdésnek.

A Giulia GTAm-mel látványosan visszavette magának az Alfa Romeo azt a Nordschleife-körrekordot, amitől még a Jaguar fosztotta meg az XE SV Project 8-cal. Megvizsgálták a Sport Autósok, milyen élmény vezetni a zöld fenevadot!

2020-ban kudarcba fulladt a Mustang GT nagytesztje, ugyanis hőgutát kapott motorja miatt jókora időveszteséggel tudta csak befejezni megkezdett gyors körét. Ezúttal az új Mach 1-en volt a sor, hogy megmentse a mundér becsületét. A Ford szerint képes rá. Kiderítették.

Karbonidomok? Csúcsmodern összkerékhajtás? Számítógép vezérelte differenciálzár? Dehogyis, ezekhez nem adja a nevét a Maserati Quattroporte Trofeo! Helyettük nyilvánvaló anyagbőséggel, mechanikus differenciálzárral, hátsókerék-hajtással és az 580 lóerős V8-as Ferrari-motorral imponál az igazi romantikus hős. Részletes teszt a magazinban.

Közös teszten mérkőzött meg egymással a Porsche örökzöld slágere, 911 Turbo és a BMW M guruló cégére, az M8 Competition. Alaposan, megnézték és megmérték, milyen formában volt a két nagyágyú! (Egy kis spoiler: pontosan úgy zárult ez az összehasonlító teszt, ahogy arra számítani lehetett…)

De ez csak nagyon kis ízelítő volt a 100 oldalas magazinból (talán az egésznek a negyede), illetve bizonyíték arra, hogy a sportautók töretlenül fejlődnek és tartják a lépést.

A változás elkerülhetetlen. Ne féljünk tőle. Biztosan megtalálják a módját a gyártók, hogy – legfeljebb rövid duzzogás után – megtaláljuk új kedvencünket az új érában, és a minden két hónapban megjelenő Sport Autó magazinban is.