Alig néhány hete számoltunk be arról, hogy új modellváltozatokkal bővült az Audi Q4 e-tron kínálata. A gyár nem tétlenkedik: most ismét frissítéseket jelentett be, bár nem világos, hogy ezeket minden piacon alkalmazni fogják-e.

A legfontosabb újdonság, hogy a nagy kapacitású (nettó 76,6/bruttó 82 kWh) akkumulátorokkal szerelt modellváltozatok mostantól akár 135 kW-tal tölthetők. Ez azt jelenti, hogy a korábbinál gyorsabban tölthetjük 5%-ról 80%-ra az akkut: a Q4 40 e-tron és Q4 Sportback 40 e-tron esetében ez 38 helyett 29 percet jelent, míg a Q4 50 e-tron quattro/Q4 Sportback 50 e-tron quattro páros esetében 38-ról 36 percre csökken a töltés időtartama.

A gyorsabb töltést az akkumulátor hőszabályozó és vezérlőrendszereit irányító szoftverek optimalizálásával érte el az Audi. Szintén a töltéshez kapcsolódó újdonság, hogy a myAudi okostelefonos alkalmazásban mostantól beállítható a kívánt töltöttségi szint, amelynek elérésekor az autó értesíti vezetőjét.

További újdonság az Amazon Alexa virtuális asszisztens integrálása, valamint a 11,6 colos érintőképernyő, amelynél nagyobbat még soha nem építettek Audi gépkocsiba. Hogy ez mennyire új, az nem egyértelmű, hiszen már az eredeti, tavaly áprilisi világpremiernél beszéltek ekkora központi kezelőfelületről.