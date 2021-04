Idestova több mint két éve ismerkedhetünk azzal az új formanyelvvel, amelyet most, a Q4 e-tron és a Q4 Sportback e-tron kapcsán vezet be az Audi: 2019 elején mutatták be azokat a tanulmányautókat, amelyek elvezettek a mostani szériamodellekhez.

Audi Q4 Sportback e-tron

A Q4 Sportback e-tron kupés vonalvezetése nem csak a látványról szól: az alapmodell 0,28-as értéke helyett a Sportback 0,26-os közeg-ellenállási együtthatóval büszkélkedhet, ami szemmel láthatóan kedvezőbb energiafelhasználást, illetve nagyobb hatótávolságot eredményez (ld. táblázat).

Az autó mátrix-LED fényszórókkal is rendelhető, amelyek fényrajzolata négyféle lehetőség között váltogatható, a tulaj kedve szerint. Hátul fénysáv köti össze a zárófényeket. Karosszériaszínből nyolcfélét kínál a Q4 e-tron páros.

Egy méretosztállyal nagyobb szabadidőjárművekre jellemző férőhelyet kínál a 459 centiméteres autó – logikus, hiszen a VW-csoport MEB elektromos platformja teljesen sík padlót és nagy tengelytávot biztosít. A csomagtartó 520 és 1490 liter között variálható, a Sportback alaphelyzetben ennél is tágasabb, viszont nem bővíthető annyira (535/1460 liter) – a különbség a gyakorlatban aligha lesz érezhető. Vontatni egy tonnát lehet az autókkal, vagy 1,2-t, ha a quattro hajtást választjuk.

Az Audi Q4 e-tron műszaki adatai (zárójelben a Q4 Sportback e-tron adatai)

35 e-tron 40 e-tron 50 e-tron quattro Akkumulátor

kapacitása

(kWh, nettó/bruttó) 52/55 77/82 77/82 Legnagyobb

töltési

teljesítmény

(kW, AC/DC ) 7,2/100 11/125 11/125 Legnagyobb

teljesítmény

(LE/ kW) 125/170 150/204 220/299 Legnagyobb

forgató-

nyomaték (Nm) 310 310 460 Végsebesség

(km/óra) 160 160 180 Gyorsulás

0-100 km/óra

(mp) 9,0 (9,0) 8,5 6,2 (6,2) Hatótávolság

(km) 341 (349) 520 488 (497) Menetkész

tömeg,

vezető nélkül

(kg) 1890 (1895 ) 2020 2135 (2140)

A vezetői környezet sajátságos: a kétszer megtört vonalvezetésű műszerfalon digitális a műszeregység, a központi érintőképernyő a vezető felé fordul, alatta vízszintes polcon helyezték el az irányváltót, az audiorendszer alapvető kezelő funkcióit, valamint a start gombot.

Az üléskárpitozás egyes kiviteleken újrahasznosított PET-palackokból készült, minden egyes üléshez 26 másfél literes palackot mentettek ki a szemétből.

Vadonatúj a kormánykerék is, amelynek küllőin érintésérzékeny felületek szolgálnak a funkciók vezérlésére. A központi érintőképernyő akár 11,6 colos lehet, és rendelhető kiterjesztett valóságú head-up kijelző, amely úgy vetíti ki a szélvédőre az adatokat, mintha azok az autó előtt 10 méterrel lebegnének. A vezetőtámogató funkciók között megtalálható a félautonóm adaptív tempomat, amely amellett, hogy szabályozza a sebességét, a sáv középvonalában tartja az autót.

Mindkét Q4 e-tron verzió kérhető 15 mm-rel ültetett sportfutóművel, rendelhető továbbá üzemmódválasztó, progresszív kormánymű és adaptív lengéscsillapítás. A kerekek 19-21 colosak.

Egy másik feláras extra a hőszivattyú, amely a nagyfeszültségű modulok hulladékhőjét,valamint a környezeti levegő hőenergiáját felhasználva temperálja a belső teret.

A Q4 e-tron egyik legfontosabb jellemzője azonban az, hogy szénsemleges gyártási folyamatban készül: a zwickaui üzem zöld energiával működik, ahogy az akkubeszállító partnerek is fenntartható energiaforrásból dolgoznak.

