Már nyújtott tengelytávval is kapható BMW X5

A BMW mindig is Észak-Amerikában gyártotta felső kategóriás szabadidőjárműveit. Ez most változott: most először Kínába telepítették az X5 egyik modellváltozatának: a nyújtott tengelytávú kiadásnak a gyártósorát.

A BMW jelentősen kibővítette és modernizálta a Brilliance autógyártóval közös vegyes vállalatként működtetett senjangi Dadong gyártóüzemet; mostantól itt készülnek a helyi piacra szánt X5-ösök, beleértve az L verziókat is.

Az észak-amerikai X5 és X3 gyártósorokon ezzel felszabadított kapacitás sem megy veszendőbe, továbbra is innen exportálják a világ minden részére ezeket a crossovereket. Szintén itt készül majd az év végétől a BMW XM, az M GmbH első hibrid modellje.

A soros hathengeres BMW X5 xDrive40Li és a soros négyhengeres BMW X5 xDrive30Li modellek tengelytávját 130 mm-rel nyújtották meg, az extra hosszt teljes egészében a hátsó lábtér növelésére fordították. A hátsó ajtónyílások is szélesebbek lettek, így még kényelmesebb a be- és kiszállás.

Hátra speciális komfortülések kerültek, amelyek háttámlájának állítási tartományát 4 fokkal megnövelték. Alapfelszerelés a panoráma napfénytető, a hangulatvilágítás, illetve az M aerodinamikai csomag. Az utastér számos eleme fémes felületkezelést kapott.

Mindkét modell alapfelszerelésként kapott adaptív lengéscsillapítókat, a nagyobbik motoros változathoz felárért automata szintszabályozású légrugózás is kérhető.