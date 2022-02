A bajba jutott benzinkutak üzemeltetői hétfőn ülnek le tárgyalni a kormány embereivel – írta az ATV. Előbbi csoportot a Vállalkozók Országos Szövetsége képviseli, melynek főtitkára, Perlusz László alapvetően optimistán áll a tárgyalások elé, szerinte nem állhat elő olyan szituáció, hogy a kisebb kutakat az út szélén hagyják.

A kisebb töltőállomásoknak már hetek óta komoly fejtörést okoz az árstop. Van, aki már a bezáráson gondolkodik, ha az utolsó csepp üzemanyag is kifogy. Sőt, olyan is akadt, aki már lehúzta a rolót, miután félmilliós veszteséget termelt havonta. Sajtóhírek szerint egyes kutakon mennyiségi korlátozást vezettek be, de olyan állomás is van, ahol arra kérik a vásárlókat, hogy ne náluk vegyenek üzemanyagot.

Az ATV szerint a bajban lévő kutak üzemeltetői az árstop miatt nemcsak demonstrációval és petícióval üzennének, de egy érdekérvényesítő szervezet létrehozásának az ötlete is felmerült már.

Szerdán egyébként nem változnak a benzinkutak vásárlási feltételei, már ami a benzin és a gázolaj beszerzési árát illeti. Hatósági árak nélkül a benzin ára 520, a gázolajé 535 forint körül lenne.