Az elektromos Kia egy beton terelőelemnek ütközött a Váci úton, ez után gyulladt ki, állítólag a sofőr is megsérült a balesetben. A lángoló EV6 taxiról (?) a Villanyautósok.hu olvasója készített videót.

Érdekesség, hogy az autó eleje lángol, szóval vélhetően nem az akkumulátorok okozták a tüzet, ugyanis azok a Kia hátuljában kaptak helyet, ahogy a töltőcsatlakozó is.

2021 decemberében járt nálunk a teljesen elektromos EV6, akkor így írtunk róla:

“A Hyundai Ioniq 5 után itt a Kia EV6, hasonlóan különleges formában és iránymutató technikával. Vannak érthetetlen megoldásai, mégis az az érzés dominál az EV6-ban, hogy ez a fejlett jövő. Elöl a futómű sima MacPherson, a hátsó viszont ötlengőkaros. Ez a prémiummárkákra jellemző megoldás, kiváló kerékmegvezetést enged és nagyon sok behangolási lehetőséget ad, de épp emiatt sokkal összetettebb feladat a fejlesztőknek.

Elektronikusan vezérelt adaptív lengéscsillapítás helyett a lengéscsillapítók folyadékáramlását trükközte meg a gyár egy olyan szeleprendszerrel, amivel hosszú kanyarokban is stabilan tartható a karosszéria, de nem botlábbal reagál az úthibák gyors ütéseire.

A hátsókerekes változatból létezik a 170 lóerős alapverzió és a 168 kilowattos, 228 lóerős. A motorhoz hasonlóan a töltőcsatlakozó is hátul van. Egy EV6 akkor is alapvetően hátsókerék-hajtású autó, ha kétmotoros és az első kerekeit is hajthatja. Állandó mágnesű szinkronmotorja van elöl-hátul. Az alapértelmezés egy erős hátsó (163, 225 ill. 367 LE) és egy jóval gyengébb első villanymotor (72, 100 illetve a GT-ben 218 LE) párosítása. A hátsó villanymotor nyomatékcsúcsa az összes EV6-ban 350 Nm, a GT-ben lesz 390 Nm.”

Nemrég azt is megnéztük, hogyan kell eloltani egy elektromos autót: