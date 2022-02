Szlovákiából egyre többen járnak át tankolni a szomszédos országokba, főleg Magyarországra és Lengyelországba, az olcsóbb üzemanyagárak miatt. A helyi adóhivatal azonban arra figyelmezteti a járművezetőket, hogy ennek is megvannak a szabályai, amelyeket ha nem tartanak be, komoly büntetésre számíthatnak – írja az Újszó.

Szlovákiában az elmúlt időszakban jócskán megugrottak az üzemanyagárak és a kormány nem fagyasztotta be az árakat, mint mondjuk nálunk vagy Horvátországban. A legfrissebb adatok alapján a gázolaj literenkénti ára Szlovákiában 1,43 (504 Ft), a 95-ös benziné 1,53 euró (540 Ft) körül mozog. A piaci elemzők szerint a drágulásnak ráadásul még nincs vége, a benzin literenkénti ára elérheti hamarosan az 1,60 eurós határt is, míg a gázolajért akár 1,54 eurót is kérhetnek. Magyarországon sem lenne ez másként, ha nem lenne a hatósági ár.

Hatósági ár Magyarországon Mint ismert, a kormány november 15-étől 480 forintos szinten fagyasztotta be a nem prémium benzin és a gázolaj literenkénti árát. A hatósági ár nélkül a benzin literenkénti átlagára körülbelül 510, a gázolajé pedig 530 forint lenne. A folyamatosan emelkedő beszerzési ár azonban egyre nehezebb helyzetbe hozza a töltőállomásokat, mivel már egyértelműen veszteséggel értékesítik az üzemanyagokat. Befagyasztják itthon az üzemanyagárakat A magyar kormány bejelentette, hogy napokon belül felső határt szabnak mind a benzin, mind pedig a gázolaj árának…

Nem meglepő tehát, hogy a határ menti régiókban élők egyre sűrűbben járnak át tankolni a szomszédos országokba, így Magyarországra is. Sokan azonban nem érik be azzal, hogy teletankolják az autójuk üzemanyagtartályát. Az elmúlt napokban egyre többen kerekedtek fel a szomszédos országokba a személyautójuk után felszerelt utánfutóval, több hordó üzemanyagot szerezve be egyszerre – számolt be róla az Újszó. Az események tükrében a szlovák adóhatóság is kiadott egy közleményt:

“Külföldön feltankolni az autónkat természetesen teljesen legális dolognak számít, ennek is megvannak azonban a szabályai. Az autóba a gyártó által beépített üzemanyagtartály feltöltésével kapcsolatban semmilyen megkötések nincsenek, aki azonban ezen felül is be szeretne hozni üzemanyagot, annak már ügyelnie kell a mennyiségre. Üzemanyagkannában legfeljebb 10 liternyi üzemanyagot lehet behozni az országba adómentesen egy másik uniós tagországból” – nyilatkozta Martina Rybanská, a központi adó- és vámhivatal szóvivője. Azoknak a magánszemélyeknek, akik ennél nagyobb mennyiséget hoznak be az országba saját használatra, azoknak erről adóbevallást kellene tenniük, és ki kellene fizetniük a jövedéki adót.

Rybanská továbbá hozzátette, hogy a vámhivatal munkatársai rendszeresen ellenőrzéseket tartanak, vagyis jogukban áll megállítani az autót, megállapítva a szállított üzemanyag mennyiségét. Nem éri meg csalni, aki ugyanis nem tudja alátámasztani legalább egy nyugtával, hogy honnan szerezte be az üzemanyagtartályán kívüli üzemanyagot, az 100 és 100 ezer euró közötti büntetésre számíthat, természetesen a szállított üzemanyag mennyiségétől függően. Akik pedig elmulasztják az adóbevallást, azoknak a vámhivatal 30 euró és 16 ezer euró közötti büntetést szab ki.

(a nyitókép csupán illusztráció)