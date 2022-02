Akár százszor gyorsabban digitalizálhatók be természeti és épített környezetek azzal az új technológiával, amelyen a svájci Way Ahead Technologies közreműködésével dolgozik a Porsche.

Az autós szimulátorokba hagyományosan lézeres szenzorokkal szkennelik be az utakat és versenypályákat, valamint azok környezetét, ami költséges és időt rabló folyamat. A Porsche és a Way Ahead új fejlesztése, a Virtual Roads projekt ezzel szemben egy mobiltelefon kamerája és a telefonra telepített, mesterséges intelligenciával dolgozó alkalmazás segítségével rögzíti az utat.

A felvett adatokat automatikusan ülteti át 3D környezetbe a program, az egész folyamat időigénye kevesebb mint 1%-a a hagyományosnak – azaz több mint százszor gyorsabban bevihető az út a játékokba. Óránként akár 8 kilométernyi utat képes bedigitalizálni a technológia, a környezet bonyolultságától függően.

A Porsche nem professzionális videójáték-gyártóknak szánja az új technológiát (bár nyilván számukra is hozzáférhetővé teszik majd azt), hanem ügyfeleinek, akik így rögzíthetik kedvenc útvonalaikat, és aztán bármikor újra végigmehetnek azon otthoni autós szimulátorukban. Már most is számos olyan program létezik, amelyikkel kompatibilis az alkalmazás által létrehozott útvonalfájl, a jövőben várhatóan bővül ezek kínálata.

A szoftver intelligenciájára jellemző, hogy az embereket – gyalogosokat, autóvezetőket – felismeri, és törli a felvételről, így óvva azok személyiségi jogait.

A Way Ahead Technologies a későbbiekben gyorsulásmérő szenzorok adatait, illetve a futómű-szabályozó rendszer méréseit is rögzítheti, még realisztikusabbá téve a környezet visszaadását.