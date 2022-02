A Budapesti Rendőr-főkapitányság III. kerületi kapitánysága 2022. február 1-jén két helyszínen mérte az autósok sebességét a kerületben – írja a Police.hu.

Az ellenőrzés hat órán keresztül zajlott és összesen 106 gyorshajtóról készített felvételt a traffipax.

A sebességhatárt túllépő sofőrök közigazgatási bírságra számíthatnak.

Ígérete szerint a BRFK a későbbiekben is tart majd sebességméréseket. A közelmúltban nem is először traffipaxoztak Óbudán az egyenruhások: január 20-i akciójuk során hat óra alatt közel 160 gyorshajtót mértek be.

A köztes időben pedig az Országos Rendőr-főkapitányság bővítette traffipaxállományát: több száz millió forintért vásárolt új berendezéseket.