A BRFK III. kerületi kapitánysága január 20-án ismét sebességmérési akciót tartott a kerületben. Két helyszínen mértek a rendőrök, hat óra alatt összesen 158 gyorshajtóról készítettek felvételt.

A sebességhatárt túllépő sofőrök közigazgatási bírságra számíthatnak.

A rendőrség figyelmeztetett, hogy továbbra is kiemelt figyelmet fog fordítani a közlekedés biztonságára, azon belül is a gyorshajtások visszaszorítására. A jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések – valószínűleg nemcsak a kerületben, hanem országosan is.