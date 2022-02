Európába jön a rengeteg ablakú terepjáró

Évente akár 60 ezer autó eladását tervezi a Fisker Európában. Az amerikai márka Angliában már tavaly létrehozta regionális cégközpontját, majd Münchenben irodát nyitott, és ugyanitt hamarosan elkészül első élményközpontja is. Ezt követően pedig további európai országokban is megveti a lábát a cég.

A “hamarosan” persze relatív, hiszen az autót még nem is gyártják: az első példányok majd valamikor novemberben gördülnek le a gyártósorról, Amerikában és Európában egyaránt. Itt is gyártani ugyanis fogják az autót, méghozzá egy szénsemleges osztrák üzemben. A fent említett, müncheni értékesítési és élményközpont, illetve a londoni főhadiszállás mellett további európai nagyvárosokban is meg szeretnék vetni a lábukat.

Az ötszemélyes Ocean kiviteltől függően 400-560 kilométert tud majd megtenni egy feltöltéssel, lesz egy- és kétmotoros változata, a legerősebb verzió 540 lóerővel és négy másodperc körüli 0-100 km/óra gyorsulással igyekszik meggyőzni a vevőket. A modell olyan különleges funkciókat kínál majd, mint a 90 fokban elforgatható, gigantikus méretű (17,1 colos) központi érintőképernyő, vagy az, hogy a szélvédője kivételével minden ablaka – beleértve a panoráma tetőt és a hátsó szélvédőt is – teljesen lehúzható – legalábbis a prototípus esetében még így volt, a tavaly ősszel bemutatott, előszériás példánynál szintén, a sorozatgyártású verziónál pedig majd meglátjuk.