Újabb autók értenek abból, ha beszélsz hozzájuk

Akár okostelefon nélkül, beépített mobil adatkapcsolatán keresztül biztosítják az Amazon Alexa szolgáltatásait a Jaguar és Land Rover márkák új generációs típusai. A Pivi Pro infotainment rendszerbe integrált funkciót nem csak a mostantól gyártásba kerülő autókon teszik elérhetővé, hanem azt visszamenőleg is aktiválja (vezeték nélküli szoftverfrissítés formájában) a gyártó, összesen mintegy 200 ezer autóról van szó, amely rendelkezik a funkció működtetéséhez szükséges hardverrel.

Az Alexa olyan funkciók vezérlésére alkalmas, mint a navigáció (akár cím bemondásával, akár céltípusra keresve – pl. vigyél el a legközelebbi benzinkúthoz), a zenelejátszás vagy az előjegyzési naptár. Az Alexa hozzáfér az internetes információs adatbázisokhoz is, így beszámol a hírekről vagy az időjárásról, ha kérjük, de saját bevásárló listánkat is szerkeszthetjük szóbeli parancsokkal.

Mivel az Alexa alapvetően otthoni célokra készült, természetesen minden okoskészüléket is vezérelhetünk vele, a világítástól a riasztóberendezésen át a televízióig.

Bizonyos piacokon (egyelőre Észak-Amerikában és az Egyesült Királyságban) a jármű fedélzeti kapcsolódási és információs rendszere is elérhető az Alexán keresztül – akár telefonról vagy otthoni interfészről is. Rákérdezhetünk, hogy be vannak-e zárva az ajtók, illetve hogy mennyi üzemanyag van a tartályban.