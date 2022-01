Rossz hírt rossz hírre halmozott szerdai sajtótájékoztatóján Elon Musk. Ami az európai piac szempontjából a legfontosabb: a korábban rebesgetett 25 ezer dolláros Tesla egészen biztosan nem valósul meg a közeljövőben, a modell nem is szerepel a cég rövid távú tervei között. „Túl sok minden van most az asztalon, jelenleg nem dolgozunk 25 ezer dolláros autón. Egyszer majd fogunk” – mondta a cégtulajdonos.

Nem a Tesla 2 az egyetlen újdonság, amire hiába várunk: 2022-ben egyáltalán nem vezet be új modellt a cég. Helyette a meglévő gyárak (Kalifornia, Kína) kapacitásának a bővítése, illetve az új üzemek (Texas, Németország) beindítása köti le minden erőforrásukat.

Mindemellett a gyárnak jelenleg optimalizálnia kell a rendelkezésre álló, korlátozott mennyiségű integrált áramkörök felhasználását, ezt pedig csak megnehezítenék az új modellek. „Majd akkor vezetünk be új típusokat, ha növelni tudjuk, nem pedig korlátozni kényszerülünk a gyártást.”

Ez azt is jelenti, hogy a Cybertruck tovább csúszik – most 2023-as piacra lépésről beszélt Musk. „A Cybertruck olyan új technológiákat vezet be a piacra, amelyekkel még sok a munkánk. Emellett az árképzésen is dolgoznunk kell még.” A futurisztikus pickup eredetileg 2021 végén lépett volna piacra.

Nem ez az egyetlen feladat, ami a Teslára vár: ott van még a Tesla Semi, azaz a cég elektromos nyerges vontatója, a korábban megvillantott, de azóta is csak lebegtetett Roadster, valamint Optimus, a cég tervezett robotja.

Ugyanakkor fény is van az alagút végén: Musk ígérete szerint még 2022-ben teljesen önvezetővé válhatnak a Teslák, azaz képesek lesznek emberi felügyelet nélkül közlekedni. „Meglepődnék, ha nem tudnánk még idén megvalósítani az emberi sofőröknél biztonságosabban közlekedő, önvezető autót.”

Az USA közútjain jelenleg mintegy 60 ezer önvezető Tesla közlekedik kísérleti üzemmódban. Ez ígéretes, másfelől viszont Elon Musk 2014 óta mindig azt mondja, „jövőre” megvalósul a teljes önvezetés, amint ez az alábbi videóból is kiderül: