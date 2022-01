110 lóerős, 1,2 literes turbómotorral, digitális műszeregységgel, 10 colos érintőképernyővel, gerincbarát ülésekkel, automata klímaberendezéssel, széles körű vezetőtámogató funkcionalitással, parkolóradarokkal és -kamerával, valamint adaptív LED-es fényszórókkal indítja útjára új generációs alsó-középkategóriás modelljét az Opel.

A magas felszereltségnek megkérik az árát, az új Opel Astra 7 390 000 forinttól indul Magyarországon. Bár erről most nincs szó, később nyilván lesznek kedvezőbb árfekvésű, szerényebben felszerelt változatok is. A ferdehátú ötajtóssal egy időben a kombi (Sports Tourer) kivitel is megérkezik a kereskedésekbe, ennek felára 350 000 Ft.

Ezek egyébként erősen kedvezményes árak, amelyek gyári finanszírozás igénybevétele esetén érvényesek. Anélkül 200 000 forinttal magasabban indul az autó, és ez még mindig a bevezető kedvezménnyel könnyített ár: a belépő, ötajtós modell hivatalos listaára 8 320 000 forint.

A 110 lóerős benzinmotor mellett kérhető 130 lóerős benzines (akár nyolcfokozatú automata váltóval), 130 lóerős dízel (kézi vagy automata váltóval), valamint 180 lóerős plug-in hibrid egység. Az utóbbi listaára 13 700 000 Ft (ötajtós).

A Business Edition kivitelen kívül két másik felszereltségi szint is rendelkezésre áll. Az Elegance szint legfontosabb extra alapfelszerelése a kétzónás klímaberendezés és az adaptív tempomat, míg a GS Line a nyilvánvaló optikai extrákon túl 360 fokos panoráma kamerarendszert is kínál.