Az új Kia Niro környezetet kímélő, ötletes megoldásairól és formai részleteiről korábban már részletesen beszámoltunk. A most közzétett információk még mindig hiányosak, de több, mint a semmi – kár, hogy fotóból egyetlen újat mellékelt csupán a Kia.

A Niro ugyanúgy háromféle villamosított hajtáslánccal lesz elérhető, mind eddig. A plug-in hibrid és a tisztán elektromos modellek részleteiről a piaci bevezetést megelőzően ad ki információt a gyár, de a full hibrid verzióról már most elárulták a tudnivalókat. Hogy ez mikor lesz, egyelőre nem tudni; a hibrid modell belpiacos értékesítése már januárban megkezdődik, az exportpiacokon később, de még 2022-ben jelenik meg az új Niro HEV.

Az alapot egy 1,6 literes, közvetlen befecskendezéses benzinmotor adja, amelynek továbbfejlesztették a hűtési rendszerét, csökkentették a belső súrlódását, valamint tökéletesítették az égési folyamatot – összességében a minél jobb hatásfok irányába tolták a motort. A csúcsteljesítmény így mindössze 105 LE, ellenben a forgatónyomaték 144 Nm. A villanymotor legnagyobb teljesítménye 32 kW, a hajtáslánc kombinált csúcsteljesítménye 141 LE. A hatfokozatú, dupla kuplungos váltóval társított egység átlagfogyasztása a koreai szabványos mérések szerint 4,8 liter/100 km. Segít a takarékos üzemben aa 0,29-es közegellenállási együttható is.

A Kia Niro új padlólemezre épül, és ezzel együtt nagyobb is lett. A pontos méreteket az alábbi táblázatban találod. A Kia minden centiméterért, minden deciliterért megküzdött: a 12 V-os akkumulátort például áthelyezték a hátsó ülések alá, a nagyfeszültségű hajtóakkumulátor mellé, ezzel 436-ról 451 literre nőtt a csomagtartó kapacitása.

Új Kia Niro Előző Kia Niro Változás Hosszúság (mm) 4420 4355 +65 Szélesség (mm) 1825 1805 +20 Magasság (mm) 1545 1535 +10 Tengelytáv (mm) 2720 2700 +20

A jobb térérzethez az első ülések helytakarékos vázszerkezete és a keskeny fejtámaszok is hozzájárulnak. Az első utasülés gombnyomásra pihenő pozícióba billen, az első üléseket nem csak tárolórekesszel, de USB-töltőaljzatokkal is felszerelték.

Az utastér nem csak tágasabb, de kellemesebb hely is lett: igényes, környezetbarát anyagok veszik körbe az utasokat, a felületek háromféle árnyalatban választhatók, a világítás 74 különböző szín között váltogathat. Az aszimmetrikus műszerfalon a kezelőszervek, a 10 colos digitális műszeregység és a 10,25 colos digitális kijelző elhelyezése az egyszerű kezelhetőséget támogatja. A váltókart irányválasztó tárcsa helyettesíti, a padlókonzoli tárolórekesz átrendezhető, és egyben dupla pohártartóként is szolgál, mellette vezeték nélküli telefontöltő polcot is találunk.

A kontrasztos tetőlemez ma már elcsépelt (bár még mindig hatásos) stíluselem, ezért a Kia Niro vevői a C-oszlopot kérhetik eltérő fényezéssel: összesen hatféle szín közül választhatnak.

A Kia Niro nagy újdonsága a zöld zóna üzemmód: az autó automatikusan felismeri, ha bizonyos előre meghatározott helyek (pl. lakónegyedek, iskolák, kórházak) közelében halad, és ilyenkor elektromos üzemre kapcsol át. Ilyen zónákat a vezető maga is beprogramozhat.

A regeneratív fékrendszer is hasonlóan okos: navigációs adatok és a radarok mérései alapján mindig optimális mértékű energia-visszanyerést ér el, finom, egyenletes lassulás mellett.

A mérnökök lecserélték a futóművet és a kormányművel is. Elöl MacPherson rugóstagok, hátul négy lengőkaros felfüggesztés dolgozik, a hangolás a pontos, közvetlen vezethetőséget támogatja, nem feledkezve meg a rugózási kényelemről sem. A motor- és útzajokat extra hangszigetelés tartja távol az utastértől.

Az új generációs padlólemez szerkezeti szilárdsága mellett modern vezetőtámogató funkciók is javítják a modell biztonságát; az autó érzékeli például, ha szemből vagy bármely oldalról olyan jármű közelít, amely keresztezni fogja a Niro útvonalát, és lassít, hogy elkerülje az ütközést.

Parkolni akár vezető nélkül is képes a Kia, bár nem teljesen magától: a parancsot gazdájának kell kiadnia a távirányítóról. Kulcs egyébként nem is kell a kocsihoz, a tulajdonost mobiltelefonjáról is tudja azonosítani a jármű, illetve ha akarjuk, otthonunk okoseszközeit is vezérelhetjük a kocsiból. Az első és hátsó fedélzeti kamerák is rá vannak kötve a kommunikációs hálóra, így akár otthon, akár mobiltelefonról megnézhetjük a felvett videókat. Hasonló funkció a Valet üzemmód, amikor nyomon követhetjük a jármű mozgását, ha kölcsönadtuk azt valakinek, vagy szervizben hagytuk.