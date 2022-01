Az autók környezeti terhelése nem merül ki a motorok károsanyag-kibocsátásában: az alkatrészek előállítása, a járművek összeszerelése, a festés és a többi munkafolyamat mind jelentős emisszióval jár. Minél hosszabb egy autó élettartama, fajlagosan annál kisebbek ezek a szennyező hatások.

Ezért a Toyota kitalálta, hogy felújítja régi autóit – pontosabban nem a régieket, hanem a majdnem újakat. A céges flották lízingciklusához igazítva két-három évente teljes körű rehabilitálásra küldenék a járműveket, ahol kijavítják az esztétikai hibákat, cserélik a kopó alkatrészeket, és így gyakorlatilag új állapotban kerülhetnek vissza a körforgásba (azaz a használtautó-piacra) a járművek.

A tervek szerint ezt a gépkocsik 10. életévéig folytatnák, amikor is bevonnák, szétszerelnék és újrahasznosítanák az autókat.

A program ígéretes, reméljük, a Toyota minél hamarabb nyilvánosságra hozza a pontos részleteket – beleértve azt is, hogy mikor készülnek más piacokon is bevezetni azt. Nehézséget okoz, hogy a tervek szerint a beavatkozást abban a gyártóüzemben hajtják majd végre, ahol az autó készült. Angliában van ilyen (képeinken a burnastoni üzem), valamint Franciaországban, Törökországban, Csehországban, Oroszországban és Portugáliában is gyárt a Toyota, de ez így is erősen leszűkíti a piaci lehetőségeket.