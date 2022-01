Korábban a Vezess is hírül adta, hogy az állami költségcsökkentés részeként összesen 15,75 milliárd forintot vontak el a HUMDA Zrt.-től, ami azért is érdekes, mert néhány héttel ezelőtt az ügynökséghez került az elektromos meghajtású közlekedési eszközök támogatási rendszerének lebonyolítását is.

A kormánydöntés megjelenését követően a Portfolio.hu a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.-nél érdeklődött, a szervezet részéről pedig megerősítették, hogy

az elvonás – vagy ahogy a kommunikációs osztály fogalmaz, a források átcsoportosítása – a tisztán elektromos járművek beszerzésének állami támogatását nem érinti.

Válaszukban hozzátették: a pályázatokról a megfelelő időben tájékoztatnak.