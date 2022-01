Nemrég a Mercedes-Benz levélben értesítette ügyfeleit, amelyben arról informálta őket, hogy óvatosan használják autóikat, mert azok technikai gondok miatt kigyulladhatnak. A levél eljutott német lapokhoz, amelyeknek 2022. január 4-én az autógyár megerősítette annak hitelességét. A hiba az OM654 és OM 656 kódjelű négy-, illetve hathengeres dízelmotorokat érinti.

Az értesítésben arra is kitérnek, hogy visszahívásra egyelőre nincs lehetőség alkatrészhiány miatt. Úgy tudni, a Covid miatt a beszállítóktól nem áll rendelkezésre ennyi új alkatrész. A meghibásodás okát is részletezték, amelyből kiderül, hogy a hűtőfolyadék-szivattyúban szivárgás lehet a hűtőfolyadék és a vákuumáramkörök között, amely miatt a kipufogógáz-visszavezető szelepnél (EGR) elektrokémiai reakció indulhat be, egyes alkatrészek felhevülhetnek, ennek okán pedig “nem kizárható a tűzveszély”.

A Mercedes-Benz anyavállalat a Daimler azt avasolja, hogy ezen ügyfelek visszafogottan, vagy inkább ne is használják autóikat, amíg a javítás nem történik meg. Amennyiben a fent említett hibát észlelik a tulajdonosok, azonnal fel kell venniük a kapcsolatot a legközelebbi márkaszervizzel. A német Bild információi szerint világszerte 800 000 jármű érintett, az alábbi modellek közül kerülnek ki:

GLE/GLS (167-es gyári kódú platform)

C-osztály (205 platform)

E-osztály (213 platform)

S-osztály (222 platform)

S-osztály (223 platform)

E-osztály Coupe/Convertible (238 platform)

GLC (253 platform)

CLS (257 platform)

G-osztály (463 platform)

A tervek szerint egy, a vízpumpa közelében lévő szelep cseréjével és szoftverfrissítéssel orvosolják majd a hibát, az első járművek még januárban sorra kerülhetnek.

A baj nem jár egyedül: ugyanezen a napon egy másik visszahívást is közzétettek, amelyben szintén rengeteg, 2016 és 2020 között gyártott, ám benzinmotoros Mercedes érintett, és amelyben szintén tűzveszélyről van szó. Itt azonban a hiba forrása prózaibb: a közös nyomócső és a befecskendezők közötti tömítés megsérülhet, és üzemanyag szivároghat a motortér forró elemeire.

A hiba jóformán a teljes modellpalettát (AMG GT, AMG GT 4 ajtós Coupe, A-osztály, B-osztály, CLA, CLS, C-osztály, E-osztály (szedán, kombi, kupé és kabrió), GLA, GLB, GLC, GLE, GLS, G-osztály, SL, S-osztály (szedán, kupé és kabrió)) érinti.