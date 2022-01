Nem mindennapi események történtek a 2022-es Dakar-rali hétfői versenynapján. Az autós kategória 2009-es győztese, az idén Toyotával induló Ginier de Villiers elütött egy motorost. A dél-afrikai egy szorosban nemigen foglalkozott azzal, hogy közvetlenül előtte próbál átkelni César Zumarán is a sziklák között, ehelyett inkább felöklelte a chileit.

A motoros leesett a kétkerekűről, és ahogy a francia televízió felvételén is látható, mutogatott is de Villiers-nek. Ezt úgy is lehet értelmezni, hogy azt mutatta versenyzőtársának, menjen tovább. Az eset miatt vizsgálatot indítottak a sportfelügyelők, de a dél-afrikai mindössze 5 perces időbüntetéssel megúszta a veszélyes incidenst. Emiatt kritizálták is a döntéshozókat, sokan azt szerették volna, ha kizárják a korábbi győztest.

Giniel de Villiers has ‘only’ been penalised 5 minutes after knocking down Chilean biker Cesar Zumaran and not stopping to check if he’s okay.

Video courtesy: @francetvsport#Dakar2022 #seanknows pic.twitter.com/hJ9U7OUpPN

— Sean Cardovillis (@sean_cardo) January 3, 2022